Бойовики вдарили поблизу Новотошківського на Донбасі, загинув український військовий

Українським захисникам довелося відкривати вогонь у відповідь. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 11 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Крім того, на Донбасі загинув український військовий.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

Реклама

Де стріляли

У бік Новотошківського противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.

Завдяки зусиллям українських воїнів наші рубежі залишилися незмінними.

Загинув військовий

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Реклама

"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - наголосили в ООС.

Ситуація 12 січня

Станом на 7 годину ранку порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Бойовики почали мобілізацію

За даними української розвідки, 10 січня в армійських корпусах бойовиків почалися заходи тижня бойової та мобілізаційної готовності, у межах яких заплановані збори з резервістами.

Реклама

Також відпрацьовуються питання доукомплектування військових частин оперативного угруповання російських окупаційних військ мобілізаційними ресурсами.

Раніше ми писали: