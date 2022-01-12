Бойовики вдарили поблизу Новотошківського на Донбасі, загинув український військовий

Українським захисникам довелося відкривати вогонь у відповідь. / Фото: Колаж: Сьогодні
Упродовж минулої доби, 11 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Крім того, на Донбасі загинув український військовий.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Де стріляли
- У бік Новотошківського противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.
Завдяки зусиллям українських воїнів наші рубежі залишилися незмінними.
Загинув військовий
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.
"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - наголосили в ООС.
Ситуація 12 січня
Станом на 7 годину ранку порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Бойовики почали мобілізацію
За даними української розвідки, 10 січня в армійських корпусах бойовиків почалися заходи тижня бойової та мобілізаційної готовності, у межах яких заплановані збори з резервістами.
Також відпрацьовуються питання доукомплектування військових частин оперативного угруповання російських окупаційних військ мобілізаційними ресурсами.
Раніше ми писали:
- У Донецькій області 9 січня виявили мертвим українського військовослужбовця.
- За період новорічних свят російські найманці на Донбасі посилили передові позиції армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневого ураження.