Боевики ударили вблизи Новотошковского на Донбассе, погиб украинский военный

Украинским защитникам пришлось открывать ответный огонь. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 11 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Кроме того, на Донбассе погиб украинский военный.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

В сторону Новотошковского противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрел.

Благодаря усилиям украинских воинов наши рубежи остались прежними.

Погиб военный

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

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"Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", – отметили в ООС.

Ситуация 12 января

По состоянию на 7 часов утра нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Боевики начали мобилизацию

По данным украинской разведки, 10 января в армейских корпусах боевиков начались мероприятия недели боевой и мобилизационной готовности, в рамках которых запланированы сборы резервистов.

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Также отрабатываются вопросы доукомплектования воинских частей оперативной группировки российских оккупационных войск мобилизационными ресурсами.

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