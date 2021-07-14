Понад 100 тисяч за добу. В Україні підскочили темпи вакцинації

Все більше українців отримує щеплення проти коронавірусу – скільки людей вакцинували

В Україні за останню добу зробили 101 246 щеплень проти коронавірусної хвороби. Це майже на 20 тисяч більше, ніж добу тому.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Одну дозу вчора отримали 57 827 людей, повністю імунізовані 43 419 українців. Протягом доби працювали 659 мобільних бригад, 1518 пунктів щеплення і 33 центри вакцинації.

Вакцинація 14 липня. Джерело: МОЗ

З початку кампанії вакцинували 2 415 054 людини, з них отримали дві дози, тобто закінчили вакцинацію 1 258 703 українці. Усього зробили 3 673 755 щеплень.

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У лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 799 677 людей.

Нагадаємо, у центрах масової вакцинації будуть робити щеплення препаратом від Pfizer.

Крім того, у схваленій в Україні вакцині знайшли смертельний побічний ефект.