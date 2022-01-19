Великі черги та діти. Як у великих містах України пірнають в ополонки (фото, відео)

В Одесі та Києві люди масово ринули пірнати в ополонки. Фото: колаж "Сьогодні"

По всій Україні 19 січня відзначають Водохреще. Люди пірнають в ополонки, танцюють і співають пісні, щоб зігрітися й повеселитися.

Як у великих містах України купаються в ополонці – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Київ

Станом на ранок 19 січня у Гідропарку зібралося багато жителів Києва. Люди не тільки купаються в ополонці, але веселяться і танцюють.

Як нам стало відомо, у Гідропарку лід ламають лопатою, адже наявної ополонки стало мало.

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До речі, через святкування Водохреща у підземці на станції "Гідропарк" відкриють другий вихід.

"Для забезпечення належного перевезення пасажирів та розвантаження станції "Гідропарк" під час святкування Водохреща буде відкрито другий вихід", – йдеться у повідомленні метрополітену.

Вестибюль №2 (східний) працюватиме 19 січня з 10:00 до 17:00. А вестибюль №1 у звичайному режимі.

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Киян у Гідропарку дуже багато. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Одеса

На міських пляжах Одеси також стартували традиційні водохресні купання. Серед купальників було багато жінок та дітей.

Управління ДСНС встановило на пляжі два намети для перевдягання, а також підготували моторні човни та спецтранспорт. На набережній чергувала машина швидкої допомоги та патрулі Національної гвардії.

Як в Одесі пірнають в ополонку. Фото: "Думська"

Дніпро

У Дніпрі біля храму собору святого Іоанна на Січеславській Набережній люди почали занурюватися в ополонку. Деякі місцеві жителі приходять вже заздалегідь підготовленими та накинувши зверху курточки.

Як дніпряни пірнають у ополонку. Фото: "Інформатор"

Харків

На водоймищі в Саржиному яру великі черги до води почалися вночі. Таким чином у Харкові дуже багато бажаючих викупатися в ополонці.

Які правила слід пам'ятати

Купайтеся у заздалегідь визначених місцях, які обладнані і де чергуватимуть рятувальники та медики.

Перед зануренням у ополонку необхідно розігріти тіло, адже температура води значно нижча за температуру тіла.

Безпечне перебування у крижаній воді – 3-5 секунд.

Після купання слід зняти мокрий одяг, швидко розтертися рушником та одягнутися. Це зменшить навантаження від холоду. Одяг та взуття мають бути сухими.

Теплий напій допоможе зігрітися після крижаної води.

Кому не можна пірнати

У МОЗ рекомендують перед тим, як почати планове загартування організму чи разово пірнути в ополонку, необхідно обов'язково порадитися з лікарем, адже зимове плавання може викликати проблеми зі здоров'ям.

Не пірнайте в ополонку, якщо у вас:

запальні процеси носоглотки та придаткових пазух носа, середнього вуха (отити),

захворювання серцево-судинної системи (вроджені та набуті вади серця, ішемічна хвороба серця з нападами стенокардії, перенесений інфаркт міокарда, тяжкий коронаросклероз, гіпертонічна хвороба ІІ та ІІІ стадії),

хвороби центральної нервової системи (епілепсія, наслідки тяжких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит),

захворювання периферичної нервової системи (неврити та поліневрити),

захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, тиреотоксикоз),

хвороби органів зору (глаукома, кон'юнктивіт),

хвороби органів дихання (туберкульоз легень – активний та у стадії ускладнень, запалення легень, бронхіальна астма, емфізема),

захворювання сечостатевої системи (нефрит, цистит, аднексит, простатит),

захворювання шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба шлунка, ентероколіт, холецистит, гепатит),

шкірно-венеричні захворювання,

наявність великих післяопікових рубців.

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