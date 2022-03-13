Бомбардування Яворівського полігону: кількість загиблих та поранених сильно зросла

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Кількість загиблих в результаті ракетного удару по Яворівському полігону у Львівській області зросла до 35 осіб, понад 130 отримали поранення.

Про це повідомив на брифінгу 13 березня голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

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"На 12:00 майже всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовані, вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію, розібрали велику частину завалів. Відтак, мушу повідомити, що, на жаль, ми втратили більше героїв: 35 осіб загинули в результаті обстрілу центру миротворчості та безпеки. Ще 134 з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі", – зазначив Козицький.

Він попередив, що команда Львівської ОВА оновлюватиме дані, тому потрібно стежити виключно за офіційними повідомленнями.

"Ще раз наголошуємо і звертаємося до всіх урядів країн НАТО: NATO, close the sky over Ukraine! Закрийте небо над Україною або надайте нам військові літаки! Зараз, коли обстріли наближаються впритул до кордонів країн НАТО, – саме той вирішальний момент!" – наголосив він.

Нагадаємо, в ніч проти 13 березня окупанти обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині.

Авіаудар здійснили з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратова. Загалом окупанти випустили більше 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони, частину ракет збили в повітрі.

У Міноборони назвали авіаудар по Яворівському полігону терактом

Міністр оборони Олексій Резніков відреагував на авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки біля Львова (Яворівський полігон). Він закликав НАТО негайно закрити небо над Україною.

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"Росія атакувала Міжнародний центр миротворчості та безпеки біля Львова. Там працюють іноземні інструктори. Інформація про жертв уточнюється. Це нова терористична атака на мир і безпеку біля кордонів ЄС-НАТО. Необхідно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо", – наголосив він.

Зазначимо, що цей полігон знаходиться за 25 км від кордону з Польщею.