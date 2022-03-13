Теракт біля кордонів НАТО: Резніков про атаку на Яворівський полігон

Сьогодні вранці російські війська вдарили ракетами по Яворівському полігону

Резніков звернувся до НАТО / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони Олексій Резніков відреагував на авіаудар російськими окупантами по Міжнародному центру миротворчості та безпеки біля Львова (Яворівський полігон). Він закликав НАТО негайно закрити небо над Україною.

Про це повідомляє пост глави Міноборони у Twitter.

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"Росія атакувала Міжнародний центр миротворчості та безпеки біля Львова. Там працюють іноземні інструктори. Інформація про жертв уточнюється. Це нова терористична атака на мир і безпеку біля ЄС-НАТО. Необхідно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо", – написав він.

Зазначимо, що цей полігон знаходиться за 25 км від кордону з Польщею.

Втрати від авіанальоту

Раніше внаслідок ракетного удару російським агресором у містах Біла Церква та Васильків зруйновані гуртожитки.

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Внаслідок авіанальоту на Бровари поранено мінімум п'ятьох осіб, одна людина загинула.