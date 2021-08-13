"Маячня божевільного": Гордон відповів на погрози Лукашенка на адресу України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час великої пресконференції пригрозив Україні зупинкою поставок нафтопродуктів, на що журналіст Дмитро Гордон привів у приклад "грузинський ефект" і навіть побачив плюси в такому можливому радикальнму кроці Мінська.

Про це він розповів в ефірі телеканалу Україна 24.

Білоруський диктатор заявляв, що якби він разом з Путіним хотів поставити Україну на коліна, то перекрили б поставки нафтопродуктів, іншими словами – влаштували нашій країні дефіцит бензину. Також Лукашенко погрожував перейти кордон України, але без зброї, де його начебто підтримають 90% українців.

У відповідь журналіст навів приклад Грузії, якій Росія теж колись погрожувала все перекрити.

"Ну що ми гадатимемо, що він хотів сказати. Це маячня божевільного... Як Росія Грузію лякала: перекриємо вам все. До Саакашвілі, пам'ятаю, там електроенергії не було. Росія, коли притиснула, сказала: електрики не дамо, "Боржомі" експортувати не дамо. Маленька, але горда Грузія, помучалась трохи, а потім зрозуміла, що треба не пійло випускати, яке Росія купувала, а хороше якісне вино. Поставили лінії зарубіжні, італійські, французькі, поставляють вино до Європи. Залита вся Грузія електрикою – у Росії не беруть", – сказав Гордон.

Він також вказав на плюси радикального кроку Лукашенка, якщо він на це піде.

"Нехай перекриють (поставки нафтопродуктів). Це буде поштовхом для розвитку. Будемо розвиватися", – підкреслив Гордон.

Режим Лукашенка у Білорусі

Лукашенко очолив вкотре Білорусь у серпні минулого року за підсумками президентських виборів. Щоправда, їх не визнав цивілізований світ, зокрема Україна, а самого Лукашенка називають тепер самопроголошеним лідером і диктатором. Після цього в Білорусі почалися місяці масових протестів, а за ґратами побували тисячі білорусів, які мирно протестували проти чинного режиму.

Витівка офіційного Мінська з примусовою посадкою літака Ryanair взагалі шокувала світ – країни Європи заборонили польоти над Білоруссю. Режим Лукашенка нарвався на санкції Євросоюзу, США, Канади, Великої Британії, обмежувальні заходи готує навіть Україна.

Лукашенко пішов ще далі – підписав закон "Про зміну законів щодо захисту суверенітету і конституційного ладу", яким дозволив залучати армію до боротьби з протестами.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на пресконференції Лукашенко назвав Гордона мерзотником, на що журналіст відповів йому і випив подарований ним бальзам.

А потім журналіст ще й потролив Лукашенка, заявивши, що у того кукуха полетіла, але віддав належне його сечовому міхуру.