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"Він мерзотник": Гордон після образи від Лукашенка випив його бальзам (відео)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець редактор розділу Політика
10 серпня, 10:33
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Журналіст пригадав Лукашенку знамениту фразу Путіна – хто як обзивається, той сам так і називається
Гордон "помстився" Лукашенко, випивши його подарунок. Колаж "Сьогодні"
Гордон "помстився" Лукашенко, випивши його подарунок. Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на великій пресконференції обізвав українського журналіста Дмитра Гордона мерзотником. У відповідь він згадав, яким Лукашенко був перед виборами і на що перетворився після.

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Про це Гордон розповів в своєму відеозверненні на YouTube.

Лукашенко нахамив Гордону

Почалося все з питання одного з українських журналістів про "вагнерівців". Він нагадав білоруському диктатору, що саме Гордон мусував тему російських найманців і прогнозував вихід фільму Bellingcat про зрив спецоперації із затримання цих бойовиків.

"Треба цього Гордона посадити в слідчий ізолятор ... за балаканину необґрунтовану. За наклеп (в Україні) не саджають? Привозите до нас, із задоволенням додамо", – сказав Лукашенко.

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Журналіст нагадав, що Гордон вже приїжджав до Білорусі у серпні 2020 року, і запитав, чи ображений Лукашенко на нього.

"На ображених воду возять. Я не можу ображатися. Але те, що він мерзотник, – це факт", – відповів білоруський диктатор.

Як відреагував Гордон на образу

Він пригадав Лукашенку знамениту фразу президента РФ Володимира Путіна: "Хто як обзивається, той сам так і називається". Журналіст також нагадав, що приїхав до Мінська на інтерв'ю до лідера Білорусі, людини, яку поважали навіть в Україні, людини, яка протистояла Путіну і не давала Білорусь в образу.

"Ви цікава харизматична людина. Але я не міг тоді припустити, що пройде кілька днів і ви, не вигравши вибори, вирішите узурпувати владу. Більш того, вирішите варварськи боротися з власним народом. Ви прекрасно мене приймали, по-царськи ... ви мені сподобалися. Але коли ви почали творити з власним народом казна-що – в мені закипіло обурення. Не може людина, яка називає себе батьком нації, знущатися так над власним народом", – сказав Гордон.

Журналіст сподівається, що Лукашенко недовго буде керувати країною і скоро білоруський народ позбудеться його деспотичного правління. У той же час йому сподобалося, що Лукашенко згадав його у своїй промові, хоч і назвав мерзотником.

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"Почути таке слово з уст людини, нелегітимної, що потрапляє під санкції і ненависної власним народом – це дуже почесно", – сказав Гордон і на камеру випив подарований білоруським лідером президентський бальзам, а закусив своїм зефіром.

Гордон наливає президентський бальзам. Скріншот

Що накоїв Лукашенко у Білорусі

  • Лукашенко очолив вкотре Білорусь у серпні минулого року за підсумками президентських виборів. Щоправда, їх не визнав цивілізований світ, зокрема Україна, а самого Лукашенка називають тепер самопроголошеним лідером і диктатором. Після цього в Білорусі почалися місяці масових протестів, а за ґратами побували тисячі білорусів, які мирно протестували проти чинного режиму.
  • Витівка офіційного Мінська з примусовою посадкою літака Ryanair взагалі шокувала світ – країни Європи заборонили польоти над Білоруссю. Режим Лукашенка нарвався на санкції Євросоюзу, обмежувальні заходи готує навіть Україна.
  • Лукашенко пішов ще далі – підписав закон "Про зміну законів щодо захисту суверенітету і конституційного ладу", яким дозволив залучати армію до боротьби з протестами.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 9 серпня на пресконференції Лукашенко багато разів згадував про Україну. По його словам, будь-яка спроба силою повернути Донбас закінчиться трагедією для України.

Також "бацька" нахабно звинуватив Зеленського у підготовці бойовиків, яких потім відправляють до Білорусі.

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