Будемо використовувати досвід Литви. Венедіктова з литовськими колегами обговорила боротьбу з корупцією

У минулому році завдяки правоохоронцям у бюджет надійшло податків на 50 млрд гривень більше

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час візиту в Литву зустрілася з директором Служби спеціальних розслідувань (STT) Литовської Республіки Жидрунасом Барткусом. Вони обговорили боротьбу з корупцією.

Про це повідомили на сайті генпрокуратури.

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STT – правоохоронний орган, який протидіє корупції у Литві.

"Литва готова ділитися найкращими практиками і досвідом. Така взаємодія розвиває потенціал антикорупційних органів, а саме потужної боротьби від нас всіх чекає суспільство", – сказала Венедиктова.

Також у Вільнюсі вона зустрілася з директором Служби розслідувань фінансових злочинів Антоні Мікульскісом. Керівництво відомств обговорило захист бюджету і боротьбу з відмиванням коштів.

У минулому році завдяки правоохоронцям у бюджет надійшло податків на 50 млрд гривень більше. Ліквідація конвертаційних центрів принесла в бюджет ще 40 млрд гривень.

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"У вересні запрацює новий орган – Бюро економічної безпеки. Його аналітики і детективи працюватимуть над попередженням та розслідуванням злочинів, пов’язаних з економікою та фінансами", - зазначила генпрокурор.

Венедіктова додала, що Офіс генпрокурора вже уклав Угоду про співпрацю з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням і шахрайства. Тепер глави українського та литовського інститутів поглиблюватимуть співпрацю у сфері захисту економіки.

Нагадаємо, раніше Венедіктова під час візиту до Естонії зустрілася з генеральним директором Служби внутрішньої безпеки Естонії Арнольдом Сінісалу.

Також генпрокурор зустрілася з керівниками обласних прокуратур, які межують із зоною ООС.

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