Вбиватимемо, поки РФ не прокинеться: Данылов попередив росіян

Ворог продовжує наступати на Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Триває одинадцятий день героїчного протистояння українців російським окупантам. Стратегічно важливими залишаються міста: Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв, Чернігів та Одеса. План ворога – взяти ключові міста в оточення, знекровити ЗСУ, створити ситуацію гуматастрофи для населення.

Про це повідомляє секретар РНБО України Олексій Данылов в Facebook.

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"Ми витримали першу, найбільш важку хвилю атаки російських орків. Міф про найсучаснішу і найпотужнішу у світі путінську армію зруйнований і спалений на дорогах Київщини і Харківщини, Чернігівщини і Миколаївщини. На жодному напрямку російські терористичні війська не досягли стратегічного успіху", – написав він.

За його словами, ворог ще небезпечний і готує другу хвилю широкомасштабного наступу, "до якої ми маємо підійти максимально готовими та згуртованими".

"Похоронки російським матерям і тонни обвугленого російського військового заліза – пам’ятка для наступної хвилі окупантів: не лізьте – вб’ємо! І будемо вбивати стільки, щоб одурманене російське суспільство прокинулось, якщо не від почуття провини, то від болю. І ми достукаємося до вас. Ніколи не воюйте з українцями, рано чи пізно ми прийдемо до вас, щоб повернути всі накопичені вами борги", – додав він.

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Окупанти зазнають великих втрат

Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог зазнає небачених втрат, а українська армія утримує всі ключові напрямки. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.

"Контратакують окупантів під Харковом, тримають Миколаїв, Київ, Чернігівщину, Сумщину, Донбас… Ми завдаємо окупантам таких втрат, яких вони не бачили у найстрашнішому сні. Російська армія не вийшла на заплановані рубежі, але вийшла майже на 10 тис. убитих російських військових – це хлопці 18-20 років, майже діти. Солдати, яким не змогли пояснити, за що вони йдуть воювати. Росія точно могла б дати цим своїм людям щось інше, крім смерті", – наголосив глава держави.

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