Пануватиме спека, але місцями очікуються дощі. Якою буде погода в Україні 1 серпня

Синоптики дали прогноз на перший день серпня. "Укргідрометцентр" попереджає про грози та спеку

В Україні буде спекотно, місцями грози. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні в неділю, 1 серпня, буде прохолодною і дощовою в західних і частині північних регіонах. А схід, центр і південь порадує сонечко і відсутність опадів.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в західних областях, вдень місцями і в північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

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Де буде найспекотніше

1 серпня вдень на півдні температура на рівні від +32 до +34, на сході від +32 до +34, у центрі від +29 до +31, на півночі від +28 до +30, на заході від +28 до +31. У Києві вдень – дощ, температура повітря від +29 до +31 градусів.

Крім того, 1 серпня в Харківській, Донецькій, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Тернопільській, Львівській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: