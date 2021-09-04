Буде холодніше, ніж в грудні: коли в Україні може випасти перший сніг – прогноз

Синоптики розповіли, коли в Україні може випасти сніг. Колаж: "Сьогодні"

В Україні вже в другій половині жовтня може випасти перший сніг, а сам місяць може бути навіть холодніше, ніж навіть листопад і грудень.

Про це на прес-конференції розповіла завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

За її словами, якщо раніше в Україні перехід до зими був плавним, то зараз сезони сильно змістилися. Незважаючи на те, що жовтень може дуже холодним, в листопаді і грудні може бути плюсова температура.

"Жовтень в Україні почав мати передзимові процеси: в ньому може бути навіть холодніше, ніж потім в листопаді і грудні. В останні роки це проглядається", – сказала метеоролог.

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За її словами, в цьому році, якщо друга половина жовтня ознаменується негативними температурами, українців чекає сніг з дощем і може утворитися сніговий покрив.

Тим часом синоптики називають вересня перехідним: вже не літо, але ще й не зовсім осінь.

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