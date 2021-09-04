Будет холоднее, чем в декабре: когда в Украине может выпасть первый снег – прогноз

Синоптики рассказали, когда в Украине может выпасть снег. Коллаж: "Сегодня"

В Украине уже во второй половине октября может выпасть первый снег, а сам месяц может быть даже холоднее, чем даже ноябрь и декабрь.

Об этом на пресс-конференции рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

По ее словам, если раньше в Украине переход к зиме был плавным, то сейчас сезоны сильно сместились. Несмотря на то, что октябрь может быть очень холодным, в ноябре и декабре может быть плюсовая температура.

"Октябрь в Украине начал иметь процессы предзимья: в нем может быть даже холоднее, чем потом в ноябре и декабре. В последние годы это просматривается", – сказала метеоролог.

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По ее словам, в этом году, если вторая половина октября ознаменуется отрицательными температурами, украинцев ждет снег с дождем и может образоваться снежный покров.

Тем временем синоптики называют сентябрь переходным: уже не лето, но еще и не совсем осень.

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