Чи буде сніг на Новий рік: ми дізналися у синоптика

Погода в Україні буде з морозами / Колаж "Сьогодні"

30, 31 грудня та 1 січня в цілому по Україні очікується невеликий сніг. Також будуть деякі коливання температури.

Про це повідомили сайту "Сьогодні" в Укргідрометцентрі.

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Вдень температура повітря може коливатись від 0 до -5, а вночі від -2 до -7. На півдні країни, Закарпатті, а також на всій території України 31 грудня очікується від -2 до 3 градусів тепла.

"За попередніми прогнозами, сильних морозів не очікується", – повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.

Де чекати на морози цієї зими

Якщо поглянути на карту України, то зимова погода прийде в країну "трикутником" однією вершиною донизу. Вдарять морози та випаде невеликий сніг у північних областях – це Волинь і надалі на схід до Сумщини.

Нижньою вершиною холодного трикутника стане Черкащина, зима також захопить Хмельниччину, частину Вінниччини на заході та частину Полтавщини на сході. Загалом дев'ять областей можуть бути до Нового року вкриті снігом, але не більше ніж 10 см заввишки.

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