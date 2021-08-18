Штам "Дельта" в Україні. Чи загрожує нам повне закриття кордонів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що в Україні поки не планують закривати кордони через новий штам "Дельта". Однак, правила в'їзду вже посилені.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Ми вже посилили правила в'їзду в Україну. Якщо потрібно буде, будемо вводити жорсткі заходи, але повне закриття кордону поки не на порядку денному", – сказав він.

За його словами, зараз вирішують які ще додаткові заходи потрібно ввести.

Що потрібно знати про новий штам в Україні

23 червня в Україні зафіксували два перші випадки індійського штаму коронавірусу. Вірус виявили у 66-річної українки і її 16-річної дочки, які напередодні повернулися з Росії.

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В столиці спочатку було відомо про перші шість випадків - всіх пацієнтів госпіталізували в Олександрівську лікарню. Вони були в стані середнього та тяжкого ступеня тяжкості, двоє людей потрапили в реанімацію.

27 липня в Києві помер один з госпіталізованих з "Дельта"-штаммом COVID-19. Це був один з перших шести пацієнтів в столиці. Він заразився коронавірусом на території України, а не за кордоном.

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головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється по території України .

. "Дельта"-штамм витісняє звичайний коронавірус – в США і Німеччині мутований штам є домінуючим.

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