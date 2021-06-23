В Україні зафіксували два перші випадки індійського штаму коронавірусу

Данілов заявив про два перші випадки індійського штаму коронавірусу в Україні / Фото: "Сегодня"
В Україні зафіксували два перші випадки нового штаму коронавірусу типу "Дельта", який спочатку виявили в Індії.
Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов, передає ТСН.
За його словами, два випадки зафіксовано у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії. Інфікованих госпіталізували, їхній стан стабільний.
"У нас є чотири лабораторії, які можуть проявляти новий штам, дві приватні і дві державні. У нас немає саме тестів, які виявляють "індійський" штам, тому ми звернулися до ВООЗ", – зазначив Данілов.
Крім того, Данілов виключив, що через новий штам можуть зупинити сполучення з деякими країнами.
Раніше ми повідомляли, що в Індії в штаті Махараштра, який є "лідером" за захворюваностю "чорною пліснявою", виявили 20 випадків зараження новою мутацією індійського штаму COVID-19, який міг підвищити заразність вірусу. Новому варіанту вже присвоїли назву Delta+.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус