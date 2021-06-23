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В Україні зафіксували два перші випадки індійського штаму коронавірусу

23 червня 2021 17:36

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Індійський штам виявили у 66-річної українки та її 16-річної дочки, які напередодні повернулися з Росії

Данілов заявив про два перші випадки індійського штаму коронавірусу в Україні / Фото: "Сегодня"

Данілов заявив про два перші випадки індійського штаму коронавірусу в Україні / Фото: "Сегодня"

В Україні зафіксували два перші випадки нового штаму коронавірусу типу "Дельта", який спочатку виявили в Індії.

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Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов, передає ТСН.

За його словами, два випадки зафіксовано у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії. Інфікованих госпіталізували, їхній стан стабільний.

"У нас є чотири лабораторії, які можуть проявляти новий штам, дві приватні і дві державні. У нас немає саме тестів, які виявляють "індійський" штам, тому ми звернулися до ВООЗ", – зазначив Данілов.

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Крім того, Данілов виключив, що через новий штам можуть зупинити сполучення з деякими країнами.

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Раніше ми повідомляли, що в Індії в штаті Махараштра, який є "лідером" за захворюваностю "чорною пліснявою", виявили 20 випадків зараження новою мутацією індійського штаму COVID-19, який міг підвищити заразність вірусу. Новому варіанту вже присвоїли назву Delta+.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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