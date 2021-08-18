Будет ли Украина закрывать границы из-за штамма "Дельта" – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что в Украине пока не планируют закрывать границы из-за нового штамма "Дельта". Однако, правила въезда уже ужесточены.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Завтрака с 1+1".

"Мы уже ужесточили правила въезда в Украину. Если нужно будет, будем вводить жесткие меры, но полное закрытие границы пока не на повестке дня", – сказал он.

По его словам, сейчас решают какие еще дополнительные меры нужно ввести.

Что нужно знать о новом штамме в Украине

23 июня в Украине зафиксировали два первых случая индийского штамма коронавируса. Вирус обнаружили у 66-летней украинки и ее 16-летней дочери, которые накануне вернулись из России.

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В столице изначально было известно о первых шести случаях – всех пациентов госпитализировали в Александровскую больницу. Они были состоянии в средней и тяжелой степени тяжести, два человека попали в реанимацию.

27 июля в Киеве умер один из госпитализированных с "Дельта"-штаммом COVID-19. Это был один из первых шести пациентов в столице. Он заразился коронавирусом на территории Украины, а не за границей.

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