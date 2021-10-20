Буде м'ясорубка: що кажуть водії маршруток про нові правила перевезень

У пасажирів має бути COVID-сертификат / Колаж "Сьогодні"

З 21 жовтня в Україні діятимуть нові правила перевезень. Вони торкнуться тільки залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями. У Києві водії міжобласних маршрутів і автобусів спрогнозували, яка завтра може бути ситуація з перевезеннями.

Буде м'ясорубка

Водії впевнені, що завтра буде багато проблем через перевірки.

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"Буде м'ясорубка. Є інформація, що COVID-сертифікати будуть перевіряти на виїзді з автостанції. Заходити в салон на виїзді, біля шлагбаума і висаджувати пасажирів без документів. Так у нас говорять. Особисто я не буду брати пасажирів без таких документів, не хочу платити штраф ", – сказав водій маршрутки сполученням Київ-Суми, що відправляється з автостанції біля київського центрального залізничного вокзалу.

Втім, більшість перевізників дотримуються іншої думки.

"Я буду дивитися за обставинами. Може бути, буду завантажуватися за межами автостанції. Хоча немає гарантії, що мене не загальмує поліція десь на трасі", – говорить ще один водій.

Які правила введуть?

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде і одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозной вакциною або двома дозами дводозной,

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіда, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавируса, діючий 72 години.

У Київській ОДА підкреслили, що ці правила не стосуватимуться неповнолітніх:

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дітям до 18 років не потрібно пред'являти довідки і сертифікати для проїзду;

діти від 12 років повинні перебувати в громадських місцях і в транспорті в масках.

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