Ось і заморозки: синоптик дала прогноз погоди на 30 вересня

В Україну прийшла справжня осінь. Колаж: "Сьогодні"

Завтра 30 вересня в Україні буде сонячно і холодно. Денна температура повітря підніматиметься до порівняно комфортних +10 +16 градусів, однак нічні +1 +8 градусів будуть суттєво охолоджувати повітря і приміщення.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

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Близькість атмосферного фронту із заходу прикриє хмарами наші західні області, тому там заморозки менш ймовірні.

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Найхолоднішою виявиться північно-східна частина України. Холодне повітря пошириться до південної частини України.

Опадів в Україні 30-го вересня не передбачається, лише згадуваний атмосферний фронт може зачепити невеликими дощами та щільною хмарністю територію західного кордону.

У Криму та Приазов'ї посилиться східний вітер до 15-20 метрів за секунду.

У Києві завтра вночі холодно, +4 +6, на околицях місцями +1 +3 градуси, можливі заморозки, протягом дня очікується +11 +13 градусів.

"До опалювального сезону ще далеко, сезонні вірусні "болячки"- вже близько, тому не перемерзайте, одягайтеся відповідно прогнозу і погоді", – додала Діденко.

В Україні зацвіли каштани і фруктові дерева

Раніше ми повідомляли, що в Україні через друге бабине літо і різке потепління зацвіли дерева, також почав активно зростати виноград.

Користувачі Мережі публікують фото квітучих рослин.

Київ – "прокинулися" каштани і виноград

У столиці в деяких районах посеред осені зацвіли каштани. Зокрема, квітуче дерево помітили поруч з Кібернетичним центром на столичних Теремках.

Зазначимо, що період цвітіння каштанів – травень, а тривалість – від двох до трьох тижнів.

У Києві квітнуть каштани. Фото: "Вечірній Київ"

Однак на сайті уточнили, що дерева можуть цвісти восени зокрема через комах – каштанову мінуючу міль, яка завдає шкоди листю. Каштан ніби востаннє спрямовує усі свої сили для того, щоб залишити після себе потомство, і починає цвісти.

Також на проспекті Романа Шухевича в Деснянському районі зацвів дикий виноград – поруч з уже зрілими ягодами були помічені квіти, що розпускаються.

Дикий виноград в Києві. Фото: "Обозреватель"

Одеська область – квітучі сади

Поки в столиці квітнуть каштани, в Одеській області в Кілії розпустилися фруктові дерева. Фотографії з аномалією масово почали викладати місцеві жителі ще 25 і 26 вересня.

Дерева квітнуть в Одеській області. Колаж "Сьогодні"

Спочатку в Мережі з'явилися фото квітучих яблунь, після чого в коментарях місцеві жителі почали показувати, як у них на господарствах квітнуть і інші дерева – черешні і навіть гранат. Також "прокинувся" і виноград.

Зацвів гранат під Одесою. Фото з соцмереж