Вот и заморозки: синоптик дала прогноз погоды на 30 сентября

В Украину пришла настоящая осень. Коллаж: "Сегодня"

Завтра 30 сентября в Украине будет солнечно и холодно. Дневная температура воздуха будет подниматься до сравнительно комфортных +10 +16 градусов, однако ночные +1 +8 градусов будут существенно охлаждать воздух и помещения.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Реклама

Близость атмосферного фронта с запада прикроет облаками наши западные области, поэтому там заморозки менее вероятны.

Реклама

Самой холодной окажется северо-восточная часть Украины. Холодный воздух распространится до южной части Украины.

Осадков в Украине 30 сентября не предвидится, только упоминавшийся атмосферный фронт может задеть небольшими дождями и плотной облачностью территорию западной границы.

В Крыму и Приазовье усилится восточный ветер до 15-20 метров в секунду.

В Киеве завтра ночью холодно, +4 +6, в окрестностях местами +1 +3 градуса, возможны заморозки, в течение дня ожидается +11 +13 градусов.

"До отопительного сезона еще далеко, сезонные вирусные "болячки" — уже близко, поэтому не перемерзайте, одевайтесь соответствующе прогнозу и погоде", – добавила Диденко.

В Украине зацвели каштаны и фруктовые деревья

Ранее мы сообщали, что в Украине из-за второго бабьего лета и резкого потепления зацвели деревья, также начал активно расти виноград.

Пользователи Сети публикуют фото цветущих растений.

Киев – "проснулись" каштаны и виноград

В столице в некоторых районах посреди осени зацвели каштаны. В частности, цветущее дерево заметили рядом с Кибернетическим центром на столичных Теремках.

Отметим, что период цветения каштанов – май, а продолжительность – от двух до трех недель.

В Киеве цветут каштаны. Фото: "Вечерний Киев"

Однако на сайте уточнили, что деревья могут цвести осенью в частности из-за насекомых – каштановой минирующей моли, которая наносит вред листьям. Каштан будто в последний раз направляет все свои силы для того, чтобы оставить после себя потомство, и начинает цвести.

Также на проспекте Романа Шухевича в Деснянском районе зацвел дикий виноград — рядом с уже зрелыми ягодами были замечены распускающиеся цветы.

Дикий виноград в Киеве. Фото: "Обозреватель"

Одесская область – цветущие сады

Пока в столице цветут каштаны, в Одесской области в Килие распустились фруктовые деревья. Фотографии с аномалией массово начали выкладывать местные жители еще 25 и 26 сентября.

Деревья цветут в Одесской области. Коллаж "Сегодня"

Сначала в Сети появились фото цветущих яблонь, после чего в комментариях местные жители начали показывать, как у них на хозяйствах цветут и другие деревья – черешни и даже гранат.

Зацвел гранат под Одессой. Фото из соцсетей