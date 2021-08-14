Майбутні голови держадміністрацій будуть доводити знання державної мови – указ

Кандидати на посади керівників місцевих державних адміністрацій повинні будуть надавати копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою.

Відповідні зміни в указ від 4 серпня 2006 року № 675 президент Володимир Зеленський затвердив 13 серпня. Текст документа розміщений на сайті глави держави.

Йдеться про "Порядок підготовки пропозицій та попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій". Після підписання указу кандидати мають надавати копію "державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, що підтверджує відповідний рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Іспит для чиновників

З 16 липня 2021 року набули чинності певні норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Вже 19 липня чиновники вперше в історії незалежної України складали іспит з державної мови.

На початку серпня в Україні змінили правила проведення цього іспиту. Отже, зміниться процедура реєстрації кандидатів: для тих, хто буде підтверджувати свій рівень знання української мови для виконання посадових обов'язків, перевірка знань триватиме лише 30 хвилин.

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