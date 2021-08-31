Чи був нардеп? Розслідування ДТП із футбольними суддями передали в ГБР

Коментарів від депутата Олександра Трухіна поки немає/Колаж "Сьогодні"

Державному бюро розслідувань (ДБР) передали справу про аварію 23 серпня о Дарницькому районі Києва, в якій серйозні травми отримали судді Української асоціації футболу (УАФ).

Про це повідомляється на сайті ДБР .

"Відповідну підслідність визначив за Державним бюро розслідування процесуальний керівник з огляду на наявність серед фігурантів кримінального провадження спецсуб’єкта – народного депутата України... Під час проведення першочергових слідчих дій один зі свідків повідомив, що за кермом "Ауді" перебував чоловік, як згодом з’ясувалося – народний депутат України. Водночас інші свідки заперечують ці покази", – сказано в повідомленні ДБР.

Також в повідомленні сказано, що автомобіль Audi, не дотримуючись безпечної дистанції під час руху, в'їхав в автомобіль Ford, який рухався попереду. А Ford – в автомобіль Daewoo. В результаті потрійної аварії постраждали шестеро людей.

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Що відомо про ДТП

Аварія сталася 23 серпня о 15:45 на під'їзді до Києва по Бориспільській трасі.

Автомобіль Ford, в якому пересувався глава Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, стояв на перехресті, зупинившись на червоне світло світлофора. І в цей момент в нього врізався інший автомобіль марки Audi, яким, за даними ЗМІ , керував народний депутат.

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Другий нібито не витримав необхідну дистанцію і не дотримувався необхідної швидкості руху при під'їзді до регульованого перехрестя. В результаті чого Audi зіткнулася з автомобілями марки Ford і Daewoo.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Лучано Лучі та його помічнику потрібна була госпіталізація. В результаті ДТП вони на час втратили свідомість.

"Після госпіталізації їм обом зробили операції, в зараз вони знаходяться у свідомості, загрози їхньому життю немає. Отримані травми можна характеризувати як середньої тяжкості. Я зараз перебуваю разом з лікарями, які контролюють стан пана Лучі та його помічника", – розповів офіційному сайту УАФ голова Спортивно-медичного комітету УАФ В'ячеслав Попов.