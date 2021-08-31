А был ли нардеп? Расследование ДТП с футбольными судьями передали в ГБР

Объяснений от депутата Александра Трухина (на фото) пока что не последовало. Коллаж "Сегодня"

Государственному бюро расследований (ГБР) передали дело об аварии 23 августа в Дарницком районе Киева, в которой серьезные травмы получили судьи Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Соответствующую подследственность определил за Государственным бюро расследования учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъектов – народного депутата Украины. Во время проведения первоочередных следственных действий один из свидетелей сообщил, что за рулем Audi находился мужчина, как выяснилось – народный депутат Украины. В то же время другие свидетели отрицают эти показания", – сказано в сообщении ГБР.

Также в сообщении сказано, что автомобиль Audi, не придерживаясь безопасной дистанции во время движения, въехал в автомобиль Ford, который двигался впереди. А Ford – в автомобиль Daewoo. В результате тройной аварии пострадали шесть человек.

Что известно о ДТП

Авария произошла 23 августа в 15:45 на подъезде к Киеву по Бориспольской трассе.

Автомобиль Ford, в котором передвигался глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, стоял на перекрестке, остановившись на красный свет светофора. И в этот момент в него врезался другой автомобиль марки Audi, которым, по данным СМИ, управлял народный депутат.

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Второй якобы не выдержал необходимую дистанцию ​​и не придерживался необходимой скорости движения при подъезде к регулируемому перекрестку. В результате чего Audi столкнулась с автомобилями марки Ford и Daewoo.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч.1 ст 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Лучано Лучи и его помощнику потребовалась госпитализация. В результате ДТП они на время потеряли сознание.

"После госпитализации им обоим сделали операции, в данный момент они находятся в сознании, угрозы их жизни нет. Полученные травмы можно характеризовать как средней тяжести. Я сейчас нахожусь вместе с врачами, которые контролируют состояние господина Луче и его помощника", – рассказал официальному сайту УАФ председатель Спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов.