Чи був витік даних із порталу "Дія"? У поліції відповіли

У поліції спростували витік даних з "Дії"/Колаж: "Сьогодні"

У поліції спростували інформацію про те, що в Мережі оприлюднили дані українців з "Дії". Їх нібито намагалися продати.

Про це повідомляє Національна поліція.

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Що відомо?

Як заявили в поліції, інформація про витік даних із порталу "Дія" неправдива. Подібні інформаційні фейки є нічим іншим, як елементом гібридної війни та спробою дестабілізувати ситуацію в країні.

Із чого все почалося?

Інформація щодо можливого витоку даних з порталу "Дія" почала поширюватися після того, як у інтернет-користувач на одному з форумів опублікував оголошення про продаж бази даних.

Таке оголошення пов'язували з кібератакою на державні органи України, яка сталася 13 та 14 січня. Однак інформація щодо витоку даних не підтвердилась.

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Кіберполіція, Держспецзв’язку та СБУ разом з міжнародними експертами працюють над встановленням джерела кібератаки. Задля швидкого реагування на подібні ситуації організовано постійний моніторинг фактів продажу баз даних із будь-яких ресурсів.

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