Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 День Соборності України 🔔 Загроза війни з Росією Харків встоїть? Харків встоїть? 💥 Телефонні терористи
СЬОГОДНІ Новини України

Хакери зламали "Дію"? Що говорять у Мінцифри про витік даних українців

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 січня, 11:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В Україні з'явилася інформація, що невідомий хакер нібито виставив на продаж персональні дані українців
Деякі ЗМІ поширюють інформацію, що у мережі продають особисті дані з "Дії"
Деякі ЗМІ поширюють інформацію, що у мережі продають особисті дані з "Дії" / Фото: Колаж: Сьогодні

Хакер нібито виставив на продаж персональні дані громадян України, які, за його словами, були отримані з державного сервісу "Дія". Але оголошення про продаж "злитих" даних українців у результаті кібератаки є провокацією та продовженням гібридної війни.

Про це пише "Сьогодні".

Реклама

Що сказали у Мінцифри?

Головна мета ворога – підірвати довіру до влади фейками про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та "злив" даних українців.

Про це тиждень тому вже повідомляв Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Починаючи з минулих вихідних в інтернеті постійно з'являються оголошення про продаж даних, нібито отриманих під час кібератаки, що відбулася з 13 на 14 січня", - йдеться у повідомленні.

Серед них багато оголошень стосується продажу бази даних "Дії". Такі оголошення мають на меті не тільки залякати суспільство. А ще дестабілізувати ситуацію в Україні, припинивши роботу державного сектора.

Реклама

Нагадаємо, що користувачами мобільного додатка "Дія" є 13,5 млн. українців. Він не зберігає персональні дані, лише відображає те, що зберігається про них у відповідних державних реєстрах.

Відвідувачами порталу "Дія" є понад 13 млн. українців, а не 2 млн., як зазначається в оголошеннях.

"Закликаємо українців не піддаватися паніці. Усі персональні дані надійно захищені у держреєстрах. А оголошення про можливість купити дані, отримані після злому 14 січня, афера: шахраї продають старі дані, скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року. Зараз українські кіберфахівці об'єднаються, щоб протистояти загрозі та нейтралізувати супротивника", – кажуть у Мінцифри.

Що було раніше?

Невідомий хакер нібито виставив на продаж персональні дані громадян України, які, за його словами, отримали з державного сервісу "Дія". Оголошення було опубліковано на ресурсі RaidForums.

Реклама

Автор стверджував, що база даних містить персональну інформацію 2,6 мільйона людей. У базі даних нібито містяться такі дані:

  • ПІБ;
  • Дата народження;
  • Стать;
  • Номер телефону;
  • ІПН;
  • Дані з державних та закордонних паспортів;
  • Дані з ID-карт.

Також зловмисник додав, що дані містяться у форматі SQL, JPG та JSON. Усього для перегляду доступний архів обсягом приблизно 11 ГБ. Користувач форуму готовий продати всю базу даних за $15 тисяч.

Що каже кібераналітик?

Кібераналітик Владислав Стиран зазначив, що у нього підозра, що це контрольований злив даних, отриманих в рамках злому KitSoft та його клієнтів (#attack13).

"Занадто багато нестиковок між наданими продавцем семплами. Чи достатньо легітимно виглядає семпл "злому Дії", щоб його захотілося купувати для подальшого аналізу? Ні. На Даркнет-форумах регулярно з'являються так звані склейки даних з раніше зламаних джерел, які видаються за результати нових операцій", – написав кібераналітик.

Він додав, що свідчити про такий "розвід" можуть розбіжності у форматах даних та низька репутація продавців на форумах.

"Наприклад, SQL-вибірка користувачів з витоку з "Дії" поки що виглядає як шахрайство в Даркнеті... Однак, вихідний код "Дії" виглядає як OctoberCMS, тобто це веб-сайт "Дії", який розробляв підрядник. Також, з параметрів конфігурації, таких як IP-адресація та настроювання сервісів, схоже, це розробна або тестова версія сайту, – сказав кібераналітик.

Він сказав, що це легко перевірити, тому що відкрита частина API опублікована в рамках Bug Bounty програми "Дії". JSON-семпл виглядає легітимніше.

Фейк чи ні?

"Я не дуже активний користувач "Дії", але поєднання в одній структурі даних про різні аспекти діяльності людини (підприємництво та сімейний стан) трохи напружує. Проте структура документів неоднорідна: таке враження, що вони були експортовані з різних джерел. Можливо. , це дамп з Redis, який використовується для кешування різнорідних даних", – написав аналітик.

Він також не відкинув факту підробки.

"Висновок: поки що звучить як новини минулого тижня, але цим дампом не можна нехтувати... Хотілося б почути офіційні позиції якнайшвидше" , – додав Владислав Стиран.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Хвиля "мінувань" в Україні. Ми дізналися, чи мають спецслужби виїжджати на всі виклики Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Коли подорожчає проїзд у транспорті Києва? У КМДА відповіли Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вдарять морози? Погода принесе хуртовини в Буковель Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
22 січня 1918. Михайло Грушевський. Голова Центральної Ради проголосив Україну незалежною, коли оприлюднив в Києві IV Універсал. Рік по тому цього ж дня УНР та ЗУНР об'єдналися в соборну державу…
Історія дня - за хвилину
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

93 932

захворіло за тиждень в Україні

+94%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3696

Євро (€)

32.11

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти