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Хакеры взломали "Дію"? Что говорят в Минцифры о утечке данных украинцев

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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22 января, 11:59
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В Украине появилась информация, что неизвестный хакер якобы выставил на продажу персональные данные украинцев
Некоторые СМИ распространяют информацию, что в Сети продают личные данные из "Дії"
Некоторые СМИ распространяют информацию, что в Сети продают личные данные из "Дії" / Фото: Коллаж: Сегодня

Хакер якобы выставил на продажу персональные данные граждан Украины, которые, по его словам, были получены из государственного сервиса "Дія". Но объявление о продаже "слитых" данных украинцев в результате кибератаки является провокацией и продолжением гибридной войны.

Об этом пишет "Сегодня".

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Основная цель врага – подорвать доверие к власти фейками об уязвимости критической информационной инфраструктуры и "слив" данных украинцев.

Об этом неделю назад уже сообщал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Начиная с прошлых выходных в интернете постоянно появляются объявления о продаже данных якобы полученных во время кибератаки, состоявшейся с 13 на 14 января.

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Среди них много объявлений касается продажи базы данных "Дії". Такие объявления преследуют цель не только запугать общество. А еще дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора.

Напомним, что пользователями мобильного приложения "Дія" являются 13,5 млн украинцев. Он не хранит персональные данные, а только отражает то, что хранится о них в соответствующих государственных реестрах.

Посетителями портала "Дія" являются более 13 млн украинцев, а не 2 млн, как отмечается в объявлениях.

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"Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, афера: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года. Сейчас украинские киберспециалисты объединятся, чтобы противостоять угрозе и нейтрализовать противника", – говорят в Минцифры.

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