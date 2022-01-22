Хакеры взломали "Дію"? Что говорят в Минцифры о утечке данных украинцев

Хакер якобы выставил на продажу персональные данные граждан Украины, которые, по его словам, были получены из государственного сервиса "Дія". Но объявление о продаже "слитых" данных украинцев в результате кибератаки является провокацией и продолжением гибридной войны.
Об этом пишет "Сегодня".
Основная цель врага – подорвать доверие к власти фейками об уязвимости критической информационной инфраструктуры и "слив" данных украинцев.
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Об этом неделю назад уже сообщал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Начиная с прошлых выходных в интернете постоянно появляются объявления о продаже данных якобы полученных во время кибератаки, состоявшейся с 13 на 14 января.
Среди них много объявлений касается продажи базы данных "Дії". Такие объявления преследуют цель не только запугать общество. А еще дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора.
Напомним, что пользователями мобильного приложения "Дія" являются 13,5 млн украинцев. Он не хранит персональные данные, а только отражает то, что хранится о них в соответствующих государственных реестрах.
Посетителями портала "Дія" являются более 13 млн украинцев, а не 2 млн, как отмечается в объявлениях.
"Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, афера: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года. Сейчас украинские киберспециалисты объединятся, чтобы противостоять угрозе и нейтрализовать противника", – говорят в Минцифры.