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Злом "Дії" став би найпотужнішою атакою в історії України. Ми дізналися, у чому небезпека

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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14 січня, 13:50
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Хакери атакували сайти держструктур та "Дії" – розповідаємо, чим би обернулося для українців, якби дані людей отримали шахраї
Разом із "Дією" хакери змогли б отримати всю інформацію про українців
Разом із "Дією" хакери змогли б отримати всю інформацію про українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Якби хакери цієї ночі вкрали дані українців із програми "Дія", це була б найпотужніша атака в історії України. На щастя, цього не сталося. За допомогою отриманої інформації зловмисники могли б шантажувати людей та навіть переписувати майно на інших осіб.

Про це сайту "Сьогодні" розповіло джерело у МВС.

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Чому сайти "впали"?

Правоохоронці уточнили, що для сайтів держустанов розробили захист від подібних атак, але хакери не стоять на місці і вдосконалюють свої технології. Через це і сталася нова атака.

Чим небезпечна крадіжка даних з "Дії"?

На щастя, система захисту сайтів витримала атаку та витоку даних не сталося. Проте якби вона сталася, то це могло б мати фатальні наслідки. У програмі зберігаються повні персональні дані українців. Інформація настільки повна, що такого більше немає ніде.

"Включаючи фото людини, крім того, інформація з "Дії" пов'язана з низкою інших реєстрів. Такі дані можуть бути дуже цікавими і шахраям, і терористам – вони можуть бути зацікавлені, наприклад, у зборі компромату. Адже в цьому додатку є навіть інформація про судові рішення щодо конкретної людини, тобто, якби дані "пішли", то це була б найпотужніша атака в історії України", – уточнило джерело.

Витік із "Дії" – загроза нацбезпеці країни

Юрист Іван Ліберман, який моніторить цю тематику, додав, що у разі витоку наслідки можуть бути плачевними не лише для конкретних людей, а й для нацбезпеки країни.

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"Подібні атаки та збої говорять лише про одне – дані взагалі не захищені. Держава, виходить, нічого не гарантує. Після цього я порадив би українцям перевірити інформацію про своє майно у відповідному держреєстрі. Зробити це потрібно для того, щоб переконатися, що за час збою ніхто з шахраїв не вчинив незаконних дій та не переоформив ваше житло на інших осіб", – сказав Ліберман.

Навіщо хакерам дані українців?

За словами юриста, під час атак ділки або представники іноземних спецслужб за бажанням можуть захопити персональну інформацію для збору компромату та для вербування.

"Зібравши компромат, людиною легше керувати та шантажувати його, – уточнює Ліберман. – Можна сказати так: можуть зробити і найпростіше, і найскладніше – переписати на іншу особу ділянку землі або ж змінити кордони України за допомогою кадастрового реєстру. Чи можуть за допомогою піратської програми перемішати персональні дані українців".

У свою чергу, силовики поки що не змогли відповісти, чи був викритий той, хто вчинив DDOS-атаки на сайти держустанов у липні минулого року. Нагадаємо, тоді постраждали офіційні сайти президента України та СБУ.

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