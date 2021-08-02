Чаусу знову обиратимуть запобіжний захід: чому не вийшло з першого разу

1 серпня від НАБУ до суду надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу скандальному судді, ось тільки судове засідання зірвалося

Суд візьметься за хабарництво Чауса

Вищий антикорупційний суд 4 серпня продовжить обирати запобіжний захід колишньому судді Дніпровського суду Києва Миколі Чаусу, якого підозрюють у хабарництві.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

У суді зазначили, що 1 серпня від НАБУ їм надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу Чаусу.

Розгляд клопотання було розпочато 1 серпня, проте у зв'язку з відсутністю підозрюваного судове засідання було перенесено на 4 серпня о 14:00.

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Тим часом джерело в одній з правоохоронних структур повідомило "Сьогодні", що питання про можливість присутності Миколи Чауса у суді 4 серпня будуть вирішувати лікарі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 30 липня Миколу Чауса виявили в одному з сіл Вінницької області в одних трусах. Він заявив, що його викрали і вивезли з Молдови. Пізніше розігрався справжній трилер: поліція збиралася передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ і повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ і вимагали зупинки.

У той же час адвокат судді Ростислав Кравець проситиме Офіс генпрокурора змінити підслідність – у НАБУ можуть забрати справу Чауса.