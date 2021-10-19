Чим небезпечне для українців самолікування народними засобами і як не нашкодити здоров'ю (відео)

Часник проти всіх мікробів, пари картоплі – щоб вивести мокроту, гірчичники – при бронхіті. Народні методи лікування знає майже кожна українська родина. Але мало хто замислюється, що таке, на перший погляд, просте самолікування може не просто не вилікувати, а нашкодити організму і навіть викликати нові хронічні хвороби? Наш кореспондент Дарина Добровольська поспілкувалася з медиками і з'ясувала наскільки небезпечним може бути лікування вдома.

Гірчичники, банки, зварену картоплю, часник, сіль і навіть спирт. На перший погляд це набір господині. А насправді – далеко не весь перелік народних засобів, якими українці намагаються лікувати хвороби навіть сьогодні.

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Анна розповідає, з дитинства при перших симптомах застуди рідні до лікарів не зверталися. Спочатку зверталися не до таблеток, а до народних методів.

"Мама смажила на сковорідці сіль, брала татів носок туди засипала цю всю сіль і так треба було тримати у горла, воно все пекло і було жарко", – згадує мешканка Києва Ганна Мала.

Був в сім'ї і домашній метод парової інгаляції – дихати над гарячою картоплею.

"Я повинна була накритися цим рушником і дихати над картоплею. І цей пар з картоплі бив в обличчя, але не дай бог на секунду підняти голову", – розповідає Анна.

Що кажуть лікарі

Втім, лікарі таких методів не схвалюють. Кажуть, зазвичай самолікування користі не дасть. А будь-яка спроба зігріти організм ззовні швидше нашкодить.

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"Високі температури можуть дати певні опіки не лише скажімо особі, а й на вдих. Не потрібно дихати гарячим повітрям. Користі від гірчичників на сьогоднішній день ніякої немає. Тільки опіки, тільки дерматози, тільки алергічні реакції", – говорить терапевт Мар'яна Селюк.

Ще один популярний метод домашнього лікування – парки ніг. І він допоможе тільки зігрітися, але ніяк не вплине ні на вірус, ні на запальний процес – переконує терапевт. Ще при температурі це категорично заборонено. І найжахливіше, що може бути в самолікуванні, на думку пані Мар'яни – вакуумні медичні банки.

"Цей вакуум який ми створюємо це не тільки ці червоні плями на спині або на грудях, тобто локально де була ця банку, а це так само тріскаються судини легких і може привести до більших ускладнень", – додає лікар.

Застерігає не лікуватися самостійно травами і різними настоянками алерголог Віктор Літус. І розповідає про наслідки.

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"Стоматити, риніт, біль у горлі, кашель, бронхіт і дерматити, опіки і ураження шкіри – від трав, настоянок різних. Якщо є проблема – треба звернутися до лікаря, так як під цими здавалося зрозумілими симптомами може ховатися серйозне захворювання", – говорить алерголог Віктор Літус.

Педіатр Ганна Горбань настійно просить батьків не лікувати самостійно маленьких дітей. За її більше 30 років роботи нагадує не одну жахливу історію з наслідками такого самолікування.

"Трут господарське мило, роблять з нього такі трубочки милом і призводять мені дитину з кровотечею носовою, з виразками слизової носа – це так вони лікують нежить. Кажуть завжди допомагало, а в цей раз кровоточить, дитина прийшла зі слизової, яка має тепер хронічний риніт, що там опіки і слизова не може відновитися", – розповідає Анна Горбань.

І все ж є і дієвий метод при захворюванні, який можна використовувати вдома – це пити багато рідини. Теплої, з лимоном, чай або воду. Це найпростіший спосіб вивести з організму токсини.

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