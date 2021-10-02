Скандал в лікарні: вкрали гроші на лікування хворого (відео)

Злодюжку затримали і гроші повернули

Медики вирішили викликати поліцію. Колаж "Сегодня"

Вкрав гроші на лікування у хворого, поки той був на операції. У лікарні на Київщині сталося пограбування, яке не вкладається в голові. Мати пацієнта саме хотіла заплатити лікарям, прийшла в палату і не знайшла свого гаманця. Відразу зателефонувала в поліцію, йдеться в сюжеті "Новости".

Що трапилося

"Коли його в реанімацію переводили, я хотіла забрати свою сумку, а не виявилося гаманця. Сина Ірини відвезли до Миронівської лікарні видаляти жовчний міхур. Коли повернулася в палату – не знайшла гаманця з грошима на операцію. Відразу – запідозрила сусіда по палаті. Я не знаю, хворий він не хворий, але не дивлячись на це він встав з ліжка, дочекавшись поки пацієнт піде на операцію, став зі свого ліжка, вкрав гаманець, не дивлячись на свою біль", – розповіла мати постраждалого Ірина.

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Ціна питання – 24 тисяч гривень, які треба було заплатити в день операції. Як тільки Ірина помітила, що грошей немає – викликала поліцію. Там відреагували миттєво, подивилися відео з камер і оголосили план перехоплення. Коли прибула поліція, почали відстежувати камери спостереження, побачили, що дійсно ця людина пішла з лікарні. Почали його встановлювати.

На цей момент злочинця затримали. І такі крадіжки – це його фірмовий почерк. Як стало відомо, людина тільки нещодавно звільнився з в'язниці.

Він здійснював подібні злочини більше 10 разів. У нього була стратегія: він лягав в лікарню, або придумував діагноз, або дійсно останній раз був діагноз пов'язаний з нирками, лягав в лікарню, підшукував пацієнтів з грошима, обкрадав їх і зникав з місця події. Злодюжку затримали і гроші повернули. У разі доведення судом його провини, чоловікові загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

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