Чистки в СБУ: у Зеленського назвали дві причини змін у керівництві Служби

На Службу безпеки чекає велика трансформація, і кадрові перестановки мають сприяти її швидшому розвитку

Низка кадрових рішень, ухвалених президентом України Володимиром Зеленським щодо керівництва СБУ, відображає необхідність трансформації Служби безпеки.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає "Сьогодні".

За словами посадовця, є дві основні причини, через які були підписані укази про звільнення:

не бачили достатньої роботи СБУ у боротьбі з контрабандою;

необхідно підготувати СБУ до реформи, яка розпочнеться після ухвалення відповідного закону.

"Зазвичай після прийняття будь-якого базового закону витрачаються ще мінімум пів року для адапатції, підготовки змін, якихось процедурних моментів. Зараз Служба має бути готова з першого дня від старту реформи – щоб не було паузи в ефективності в нових умовах. Прийняті кадрові рішення відображають цю мету", – зазначає Подоляк.

Що сталось

26 липня ввечері президент України Володимир Зеленський підписав низку указів щодо звільнень і призначень посадовців СБУ. Серед них:

Руслан Баранецький звільнений з поста першого заступника голови СБУ і більше не очолює Антитерористичний центр в Службі. На його посаду призначено колишнього заступника глави СБУ Сергія Андрущенка .

звільнений з поста першого заступника голови СБУ і більше не очолює Антитерористичний центр в Службі. На його посаду призначено колишнього заступника глави СБУ . Також президент звільнив Василя Малюка з посади заступника глави СБУ-начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

з посади заступника глави СБУ-начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Олексій Корнійчук більше не очолює Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

більше не очолює Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. Знятий з посади і глава СБУ в Чернівецькій області Віталій Монастирецький.