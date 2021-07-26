Чистки в СБУ: у Зеленского назвали две причины перемен в руководстве Службы

Службу безопасности ждет большая трансформация, и кадровые перестановки должны способствовать ее быстрому развитию

Ряд кадровых решений, принятых Президентом Украины Владимиром Зеленским по руководству СБУ, отражает необходимость трансформации Службы безопасности.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает "Сегодня".

По словам чиновника, существуют две основные причины, по которым были подписаны указы об увольнении:

не видели достаточной работы СБУ в борьбе с контрабандой;

необходимо подготовить СБУ к реформе, которая начнется после принятия соответствующего закона.

"Обычно после принятия любого базового закона тратятся еще минимум полгода для адаптации, подготовки изменений, каких-то процедурных моментов. Сейчас Служба должна быть готова с первого дня от старта реформы – чтобы не было паузы в эффективности в новых условиях. Принятые кадровые решения отражают эти цели", – отмечает Подоляк.

Что случилось

26 июля вечером президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указовотносительно увольнений и назначений должностных лиц СБУ. Среди них:

Руслан Баранецкий уволен с поста первого заместителя главы СБУ и больше не возглавляет Антитеррористический центр в Службе. На его должность назначен бывший заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко .

уволен с поста первого заместителя главы СБУ и больше не возглавляет Антитеррористический центр в Службе. На его должность назначен бывший заместитель главы СБУ . Также президент уволил Василия Малюка с поста заместителя главы СБУ-начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

с поста заместителя главы СБУ-начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Алексей Корнийчук больше не возглавляет Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

больше не возглавляет Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Снят с должности и глава СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.