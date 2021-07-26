Версія українською
$ 27,05
31,85

Чистки в СБУ: у Зеленского назвали две причины перемен в руководстве Службы

26 июля, 21:26

Светлана Москаленко

Службу безопасности ждет большая трансформация, и кадровые перестановки должны способствовать ее быстрому развитию

Ряд кадровых решений, принятых Президентом Украины Владимиром Зеленским по руководству СБУ, отражает необходимость трансформации Службы безопасности.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает "Сегодня".

По словам чиновника, существуют две основные причины, по которым были подписаны указы об увольнении:

"Обычно после принятия любого базового закона тратятся еще минимум полгода для адаптации, подготовки изменений, каких-то процедурных моментов. Сейчас Служба должна быть готова с первого дня от старта реформы – чтобы не было паузы в эффективности в новых условиях. Принятые кадровые решения отражают эти цели", – отмечает Подоляк.

Что случилось

26 июля вечером президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указовотносительно увольнений и назначений должностных лиц СБУ. Среди них:

Новости на эту же тему:

Реклама