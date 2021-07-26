Нужна трансформация и конкретный результат: Зеленский объяснил кадровую чистку в СБУ

Зеленский недоволен работой СБУ / коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский принял в понедельник, 26 июля, ряд кадровых решений в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в том числе для подготовки ее к скорейшему реформированию, проект которого сейчас прорабатывается в Верховной Раде.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Никакой альтернативы реформе Службы нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению", – цитируют в ОП Зеленского.

Президент также отметил, что работа СБУ должна уже сейчас усиливаться с учетом будущих изменений, поскольку государство нуждается в более интенсивной деятельности Службы безопасности.

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"Вторая задача – существенная активизация борьбы с контрабандой. Темп работы против контрабанды, который мы видим сейчас, не может никого устраивать", - подчеркнул Зеленский.

Согласно сообщению, Украина в результате деятельности контрабандистов ежегодно теряет до 300 млрд гривен и усиление работы СБУ должно стать фундаментом для противодействия такой деструктивной ситуации.

"Конкретный результат должен быть ощутим как на границе, так и во всех институтах государства, ответственных за чистоту экономических процессов", – подчеркнул президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский 26 июля подписал указы об увольнении четырех должностных лиц Службы безопасности Украины и назначение новых людей на их должности. В том числе был уволен с поста первого заместителя главы СБУ Руслан Баранецкий.

Отметим, еще 23 июля в Офисе президента Украины опровергали слухи об увольнении генерала-майора Баранецкого.

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