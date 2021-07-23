Зеленский уволил первого замглавы СБУ Баранецкого

Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы Службы безопасности Украины генерал-майора Руслана Баранецкого. Об этом в комментарии "Украинская правда" сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

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По словам спикера Зеленского, президент подписал соответствующий указ.

В то же время издание со ссылкой на собственных источников, сообщает, что в структуре СБУ произошло еще одно изменение – глава спецслужбы Иван Баканов уволил начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, который ранее фигурировал в громком деле о подготовке покушения как возможная жертва.

Напомним, 27 января СБУ обнародовала доказательства причастности экс-заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного к организации приготовления убийства Наумова. Нескоромному было объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28 и ст. 348 УК Украины.

По версии следствия, основным мотивом преступления стало то, что Наумов был препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ.