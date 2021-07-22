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СБУ поймала предателей в своих рядах. Они передавали данные ФСБ и ждали "русский мир"

22 июля 2021 13:57

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Когда работники СБУ задерживали организатора, он сказал им, что предатели в госструктурах ждут "русский мир"

Правоохранители задержали организатора сети. Коллаж "Сегодня"

Правоохранители задержали организатора сети. Коллаж "Сегодня"

СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ России, которая действовала на территории Херсонской области. Ее организатор и участники – бывшие украинские правоохранители.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ. Он уволился со службы в 2014 году. Когда он выезжал в РФ, его завербовали сотрудники ФСБ. Чтобы выполнять задания российских кураторов, он создал агентурную сеть и приобщил к ней других правоохранителей.

Фото: ФСБ

В частности, это:

  • сотрудник СБУ в Херсонской области;
  • работник местной прокуратуры;
  • сотрудник полиции;
  • чиновник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
  • бывший чиновник ОГА.

Кроме того, СБУ вычислила российского куратора "организации". Это кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король, который специализируется на Украине. В 2015-2016 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе группы ФСБ под позывным "Мангуст".

Фото: ФСБ
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Украинские оперативники много раз фиксировали, как по закрытым каналам связи нарушители передавали информацию. За информацию ФСБ платила ежемесячно.

Отмечается, что больше всего спецслужбы РФ интересовали данные с ограниченным доступом о работе и личном составе управления СБУ, военных подразделениях и местных органах власти.

Во время обысков у них нашли компьютеры и средства связи с представителями ФСБ РФ, российскую символику, а также деньги в иностранной валюте – доллары США, евро и российские рубли.

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На снимке официальный представитель ЕК Дана Спинант. Фото: коллаж "Сегодня"

Резидента ФСБ РФ и его агента-сотрудника СБУ задержали по подозрению в госизмене. Им скоро изберут меру пресечения. Относительно других членов сети вопросы еще решают.

Фото: СБУ
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Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко, задержанный сотрудник СБУ заявил коллегам из Службы, что "таким как вы недолго осталось".

"Российская агентура в госструктурах ждет "русский мир", – написал он.

Скриншот из соцсетей

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что СБУ задержала первого в истории Украины пирата.

Также мы информировали, что в Харьковской области контрразведка Службы безопасности Украины задержала экс-депутата "парламентов" так называемых "Л/ДНР".

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