СБУ поймала предателей в своих рядах. Они передавали данные ФСБ и ждали "русский мир"

Когда работники СБУ задерживали организатора, он сказал им, что предатели в госструктурах ждут "русский мир"

Правоохранители задержали организатора сети. Коллаж "Сегодня"

СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ России, которая действовала на территории Херсонской области. Ее организатор и участники – бывшие украинские правоохранители.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ. Он уволился со службы в 2014 году. Когда он выезжал в РФ, его завербовали сотрудники ФСБ. Чтобы выполнять задания российских кураторов, он создал агентурную сеть и приобщил к ней других правоохранителей.

Фото: ФСБ

В частности, это:

сотрудник СБУ в Херсонской области;

работник местной прокуратуры;

сотрудник полиции;

чиновник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

бывший чиновник ОГА.

Кроме того, СБУ вычислила российского куратора "организации". Это кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король, который специализируется на Украине. В 2015-2016 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе группы ФСБ под позывным "Мангуст".

Фото: ФСБ

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Украинские оперативники много раз фиксировали, как по закрытым каналам связи нарушители передавали информацию. За информацию ФСБ платила ежемесячно.

Отмечается, что больше всего спецслужбы РФ интересовали данные с ограниченным доступом о работе и личном составе управления СБУ, военных подразделениях и местных органах власти.

Во время обысков у них нашли компьютеры и средства связи с представителями ФСБ РФ, российскую символику, а также деньги в иностранной валюте – доллары США, евро и российские рубли.

Резидента ФСБ РФ и его агента-сотрудника СБУ задержали по подозрению в госизмене. Им скоро изберут меру пресечения. Относительно других членов сети вопросы еще решают.

Фото: СБУ

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Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко, задержанный сотрудник СБУ заявил коллегам из Службы, что "таким как вы недолго осталось".

"Российская агентура в госструктурах ждет "русский мир", – написал он.

Скриншот из соцсетей

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