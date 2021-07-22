СБУ поймала предателей в своих рядах. Они передавали данные ФСБ и ждали "русский мир"

Правоохранители задержали организатора сети. Коллаж "Сегодня"
СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ России, которая действовала на территории Херсонской области. Ее организатор и участники – бывшие украинские правоохранители.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Отмечается, что организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ. Он уволился со службы в 2014 году. Когда он выезжал в РФ, его завербовали сотрудники ФСБ. Чтобы выполнять задания российских кураторов, он создал агентурную сеть и приобщил к ней других правоохранителей.
В частности, это:
- сотрудник СБУ в Херсонской области;
- работник местной прокуратуры;
- сотрудник полиции;
- чиновник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
- бывший чиновник ОГА.
Кроме того, СБУ вычислила российского куратора "организации". Это кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король, который специализируется на Украине. В 2015-2016 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе группы ФСБ под позывным "Мангуст".
Украинские оперативники много раз фиксировали, как по закрытым каналам связи нарушители передавали информацию. За информацию ФСБ платила ежемесячно.
Отмечается, что больше всего спецслужбы РФ интересовали данные с ограниченным доступом о работе и личном составе управления СБУ, военных подразделениях и местных органах власти.
Во время обысков у них нашли компьютеры и средства связи с представителями ФСБ РФ, российскую символику, а также деньги в иностранной валюте – доллары США, евро и российские рубли.
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Резидента ФСБ РФ и его агента-сотрудника СБУ задержали по подозрению в госизмене. Им скоро изберут меру пресечения. Относительно других членов сети вопросы еще решают.
Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко, задержанный сотрудник СБУ заявил коллегам из Службы, что "таким как вы недолго осталось".
"Российская агентура в госструктурах ждет "русский мир", – написал он.
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