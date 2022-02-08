Що буде із COVID-19 в Україні? Експерти дали тривожний прогноз на лютий

Ситуація з коронавірусом в Україні напружена. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні продовжує зростати кількість нових випадків COVID-19 та смертність. Експерти прогнозують таку тенденцію і у лютому цього року.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко на брифінгу.

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На що чекати у лютому?

Як розповів Ганіченко, наразі у нашій країні уповільнюються COVID-госпіталізація. Але при цьому смертність починає зростати на тлі того, що вже чотири тижні поспіль збільшується захворюваність.

"Плюс 29% тиждень від тижня. Смертність продовжить зростати, може зростати протягом усього лютого", – наголосив експерт.

Він наголосив, що в найближчі два тижні зростатиме кількість нових хворих на коронавірус.

"Цього тижня є плюс 25% зростання. Очікуємо на подальше уповільнення зростання темпів, але ще поширення захворюваності зростатиме. У найближчі два тижні буде продовження зростання до 55 тисяч випадків на піку за окрему добу", – додав Ганіченко.

Статистика коронавірусу

За добу 7 лютого в Україні зафіксовано 34 353 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих – 3095 дітей та 955 медиків.

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Минулої доби госпіталізовано 2168 осіб, а випадків із летальним кінцем – 255. Одужали 15 193 особи. За весь час пандемії в Україні захворіло 4 341 790 осіб, а одужало 3 696 285 осіб. За весь час пандемії від коронавірусу померло 101 647 людей.

В Україні одразу три області переходять у червону зону

В Україні з 11 лютого поширюється червона карантинна зона. Епіднебезпека зросла у Закарпатській, Луганській та Хмельницькій областях. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.

У вівторок, 8 лютого, відбулося позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.