Что будет с COVID-19 в Украине? Эксперты дали тревожный прогноз на февраль

Ситуация с коронавирусом в Украине напряженная. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине продолжает расти количество новых случаев COVID-19 и смертность. Эксперты прогнозируют такую тенденцию и в феврале этого года.
Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на брифинге.
Чего ждать в феврале?
Как рассказал Ганиченко, сейчас в нашей стране замедляются COVID-госпитализации. Но при этом смертность начинает расти на фоне того, что уже четыре недели подряд увеличивается заболеваемость.
"Плюс 29% неделю от недели. Смертность продолжит расти, может расти в течение всего февраля", — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что в ближайшие две недели будет расти количество новых больных коронавирусом.
"На этой неделе есть плюс 25% роста. Ожидаем дальнейшего замедления роста темпов, но еще распространение заболеваемости будет расти. В ближайшие две недели будет продолжение роста до 55 тысяч случаев на пике за отдельные сутки", — добавил Ганиченко.
Статистика коронавируса
За сутки 7 февраля в Украине зафиксировано 34 353 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди заболевших 3095 детей и 955 медиков.
За прошлые сутки госпитализировано 2168 человек, а случаев с летальным исходом – 255. Выздоровели 15 193 человека. За все время пандемии в Украине заболело 4 341 790 человек, а выздоровело 3 696 285. За все время пандемии от коронавируса умерло 101 647 человек.
В Украине сразу три области переходят в красную зону
В Украине с 11 февраля расширяется красная карантинная зона. Эпидопасность возросла в Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областях. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
Во вторник, 8 февраля, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года красный уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей", – написал Немчинов.
Стоит отметить, что на сегодня в красной зоне находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.