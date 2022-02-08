В Украине обновили зоны карантина: где cитуация с COVID-19 сложнее всего

В Украине снова обновили карантинные зоны. По состоянию на утро 8 февраля желтых стало больше – теперь их три.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, ситуация улучшилась в Запорожской области, которая еще вчера была оранжевая. Теперь карантинные зоны в Украине выглядят так:
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Желтая:
- Запорожская область;
- Кировоградская область;
- Полтавская область.
Красная:
- Ровенская область;
- Ивано-Франковская область.
Все остальные области и Киев входят в оранжевую зону карантина.
Карантинные зоны 8 февраля. Фото: скриншот с сайта Минздрава
Статистика в Украине
За сутки 7 февраля в Украине зафиксировано 34 353 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 3 095 детей и 955 медработников.
Также за минувшие сутки в больницы попали 2 168 человек. Умерли от коронавируса 255 человек, выздоровели – более 15 тысяч.
Больше всего новых заболевших в Одесской области – более 3-х тысяч за сутки.