В Україні одразу три області переходять до червоної зони – список

У країні значно погіршується ситуація з коронавірусною хворобою

В Україні збільшилась червона зона. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні з 11 лютого розширюється червона карантинна зона. Епіднебезпека зросла у Закарпатській, Луганській та Хмельницькій областях.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

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У вівторок, 8 лютого, відбулося позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 годин 00 хвилин 11 лютого 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей", – написав Немчінов.

Варто зазначити, що на сьогодні у червоній зоні перебувають Івано-Франківська та Рівненська області.

Що заборонено у червоній зоні:

робота закладів громадського харчування;

робота закладів освіти, в яких повністю вакциновано менш ніж 100% працівників;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів;

робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків та магазинів;

робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

проведення масових заходів;

робота закладів культури.

Обмеження не поширюються, якщо 100% співробітників та відвідувачів установ або учасників заходів будуть повністю вакциновані і матимуть зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту, експрес-тесту на антиген або сертифікат про одужання.

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Київ за крок від червоної зони. Ми дізналися, чи можна уникнути жорсткого карантину

Київ на сьогодні перебуває у помаранчевій зоні карантину. Але за динамікою госпіталізацій уже кілька днів відповідає червоній зоні. Столиця зможе уникнути жорсткого карантину лише у тому разі, якщо захворюваність піде на спад. Про це сайту "Сьогодні" сказав головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

"У Києві значно зросла динаміка госпіталізацій – 54-55%. Можна сказати, що ми на порозі червоної зони. Захворюваність досить висока, але якщо вона піде на спад, ми можемо залишитися в помаранчевій зоні. Офіційно у нас поки що помаранчева зона", – заявив Чумак.

Санлікар зазначає, що захворюваність дітей проти минулого тижня низька.