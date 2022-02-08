Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон у Києві 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

В Україні одразу три області переходять до червоної зони – список

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 лютого, 17:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У країні значно погіршується ситуація з коронавірусною хворобою
В Україні збільшилась червона зона. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні збільшилась червона зона. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні з 11 лютого розширюється червона карантинна зона. Епіднебезпека зросла у Закарпатській, Луганській та Хмельницькій областях.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Реклама

У вівторок, 8 лютого, відбулося позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 годин 00 хвилин 11 лютого 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей", – написав Немчінов.

Варто зазначити, що на сьогодні у червоній зоні перебувають Івано-Франківська та Рівненська області.

Що заборонено у червоній зоні:

  • робота закладів громадського харчування;
  • робота закладів освіти, в яких повністю вакциновано менш ніж 100% працівників;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
  • робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
  • робота непродовольчих ринків та магазинів;
  • робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
  • проведення масових заходів;
  • робота закладів культури.

Обмеження не поширюються, якщо 100% співробітників та відвідувачів установ або учасників заходів будуть повністю вакциновані і матимуть зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту, експрес-тесту на антиген або сертифікат про одужання.

Реклама

Київ за крок від червоної зони. Ми дізналися, чи можна уникнути жорсткого карантину

Київ на сьогодні перебуває у помаранчевій зоні карантину. Але за динамікою госпіталізацій уже кілька днів відповідає червоній зоні. Столиця зможе уникнути жорсткого карантину лише у тому разі, якщо захворюваність піде на спад. Про це сайту "Сьогодні" сказав головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

"У Києві значно зросла динаміка госпіталізацій – 54-55%. Можна сказати, що ми на порозі червоної зони. Захворюваність досить висока, але якщо вона піде на спад, ми можемо залишитися в помаранчевій зоні. Офіційно у нас поки що помаранчева зона", – заявив Чумак.

Санлікар зазначає, що захворюваність дітей проти минулого тижня низька.

"Якщо в класі немає більш ніж 20% учнів, то директори шкіл можуть відпускати дітей додому, переходити на віддалену форму навчання. Таке рішення ухвалює керівництво навчальних закладів", – додає Сергій Чумак.

Статистика коронавірусу

За добу 7 лютого в Україні зафіксовано 34 353 нові підтверджені випадки COVID-19. Серед захворілих 3095 дітей та 955 медиків.

Реклама

Минулої доби госпіталізовано 2168 осіб, а летальних випадків – 255. Одужали 15 193 особи. За весь час пандемії в Україні захворіло 4 341 790 людей, а одужало 3 696 285. За весь час пандемії від коронавірусної хвороби померло 101 647 людей.

Минулої доби госпіталізовано 2168 людей, а летальних випадків – 255. Одужали 15 193 особи. За весь час пандемії в Україні захворіло 4 341 790 людей, а одужало 3 696 285. За весь час пандемії від ковіду померло 101 647 людей.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Одесі чоловік повісився на баскетбольному кільці біля школи. Ми дізналися ймовірну причину Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Київ за крок від червоної зони. Ми дізналися, чи можна уникнути жорсткого карантину Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Київ за крок від червоної зони. Ми дізналися, чи можна уникнути жорсткого карантину Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

246 527

захворіло за тиждень в Україні

+20%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28

Російський рубль (₽)

0.3711

Євро (€)

32.07

Doodle Сьогодні
8 лютого. Сенфорд Флемінг. 143 роки тому (у 1879-му) цього дня на конференції в Канадському інституті Торонто шотландський інженер-залізничник запропонував ввести у всьому світі часові пояси…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти