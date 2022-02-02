Що робити, якщо відмовили у вакцинації проти COVID-19 – поради МОЗ

В країні триває вакцинація проти коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я України підготувало пам'ятку, де зібрані відповіді на найпоширеніші звернення громадян щодо вакцинації від COVID-19. Лікарі розповіли про причини відмови у вакцинації та дали рекомендації, що робити у таких випадках.

Сайт "Сьогодні" зібрав усі найважливіші відповіді про щеплення проти коронавірусу.

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Відсутність декларації

Якщо вам відмовили у вакцинації через відсутність декларації з сімейним лікарем, то пам'ятайте, що декларація з сімейним лікарем не є обов'язковою для щеплення від COVID-19, її відсутність не є підставою, щоб вам відмовили у вакцинації.

Але її наявність значно прискорює внесення даних про ваше щеплення до електронної системи охорони здоров'я.

Якщо у вас немає декларації із сімейним лікарем, просто візьміть із собою на щеплення паспорт та індивідуальний податковий номер.

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Щеплення в іншому закладі

Нагадуємо, що отримати таку дозу вакцини можна в будь-якому пункті або центрі вакцинації у будь-якому куточку України незалежно від того, де ви робили перше щеплення.

Відсутність конкретної вакцини

Відсутність конкретної вакцини не може бути причиною відмови у щепленні. Комбінування вакцин проти COVID-19 цілком безпечне та ефективне.

Схема використання вакцин: інактивовані вакцини (CoronaVac/Sinovac) + векторні (AstraZeneca) або мРНК (Pfizer, Moderna). Вакцини (AstraZeneca) + мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna), мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna) + векторні вакцини (AstraZeneca).

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Відмова через необхідність відкрити новий флакон

Кожна вакцина проти COVID-19 містить певну кількість доз, розраховану на певну кількість людей. У кожному флаконі вакцини Moderna – 10 доз для первинної серії, 20 доз для бустера.

Кожен флакон AstraZeneca (Covishield) містить 10 доз вакцини.

Перед введенням вакцину Comirnaty/Pfizer необхідно розвести. Після розведення флакон цієї вакцини містить 6 доз.

Вакцина СoronaVac – однодозна.

Якщо вакцину з відкритого флакона не використовували у дозволений термін, залишкові дози утилізують.

Якщо під час щеплення вакциною Moderna немає 10 осіб, щоб використовувати повний флакон, допускається вакцинація щонайменше 6 осіб з одного флакона.

Так що охочі зробити щеплення можуть це зробити, навіть якщо є ризик того, що може залишитися кілька невикористаних доз.

Недостатня кількість бажаючих вакцинуватися

Ви можете залишити свої дані, щоб вас внесли до списків бажаючих вакцинуватись конкретною вакциною. Коли набереться достатньо людей, вам повідомлять і запросять на вакцинацію.

Щоб не чекати, ви можете вакцинуватися будь-якою іншою доступною вакциною проти COVID-19.

Вакцинація підлітків

В Україні дітей віком від 12 до 17 років вакцинують проти COVID-19 за спрощеною процедурою. Надавати довідку про рутинні щеплення не потрібно. Батькам достатньо записати дитину на вакцинацію.

Але для щеплення дітей 12-13 років обов'язково поінформована згода (форма N 063-2/о) батьків або опікунів. Цей документ перед вакцинацією видасть лікар та попросить його заповнити.

Діти від 14 років можуть самостійно звернутися до будь-якого пункту щеплення або центру вакцинації.

Дітей від 12 років прищеплюють вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Вакцинація мешканців ОРДЛО

Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та Севастополя, можуть вакцинуватися проти COVID-19 у будь-якому пункті чи центрі щеплення на підконтрольних Україні територіях.

Пункти та центри вакцинації на підконтрольних Україні територіях розташовані у пунктах в'їзду-виїзду через лінію розмежування в Донецькій та Луганській областях та через адмінкордон у Херсонській області або неподалік від них.

Запис у них відбувається через контакт-центр МОЗ з питань COVID-19 за номером 0 800 60 20 19 або за допомогою чату на сайті МОЗ https://moz.gov.ua/.

Під час розмови оператору необхідно повідомити, з якого ви населеного пункту (уточнивши, що він тимчасово окупований), вказати ваші дані та вибрати зручний час та місце проведення щеплення.

Також пройти вакцинацію можна в будь-якому іншому пункті або у центрі вакцинації на всій території України.

Якщо вам відмовили у проведенні вакцинації проти COVID-19, то ви можете звернутися зі скаргою до департаменту охорони здоров'я регіону або до контакт-центру МОЗ з питань COVID-19 за телефоном 0 800 60 20 19.

Щеплення від COVID-19 для іноземців

Усі іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, можуть бути вакциновані від COVID-19.

Для іноземців та осіб без громадянства, які не мають дозволу на постійне проживання в Україні, статус мігранта або людини, яка потребує додаткового захисту, вакцинація є безкоштовною.

Для іноземців, які перебувають на території країни тимчасово, установи охорони здоров'я можуть встановлювати вартість проведення послуги з вакцинації. Сама вакцина COVID-19 безкоштовна.

Помилка даних про вакцинацію

Якщо у програмі "Дія" ваші дані про вакцинацію не відображаються – зачекайте, можливо, оновлюються послуги у застосунку. Переконайтеся, що ви використовуєте останню версію програми. Якщо ні – оновіть програму.

Якщо це не допомогло, напишіть у службу підтримки програми. Але перед тим як звертатися до технічної підтримки, рекомендуємо переглянути найпоширеніші проблеми із генеруванням сертифікатів у "Дії" та алгоритми їх усунення.

Якщо ваші дані некоректно відображаються в електронній системі охорони здоров'я, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або до лікаря, який проводив вакцинацію та вносив ваші дані в цю систему.

Проблеми з виїздом мобільної бригади

За допомогою мобільної бригади вакцинують організовані колективи, які мають у своєму штаті понад 100 людей, що бажають щепитися. Для проведення вакцинації керівництво має наперед скласти поіменні списки працівників.

Коли підійде час щеплення колективу, регіональний координатор з вакцинації зателефонує відповідальній особі та повідомить всю необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень.

Керівництво організованого колективу має забезпечити необхідні умови – наприклад, попередньо підготовлене чисте приміщення для вакцинації та для медичного спостереження після щеплень протягом 30 хвилин, а також захисні маски.

Мобільні бригади вакцинують громадян, які за станом здоров'я не можуть самостійно пересуватися. Для вакцинації окремих маломобільних громадян використовуються лише вакцини у однодозних флаконах.

Регіональні координатори вакцинації складають графіки виїздів мобільних бригад, щоб за один виїзд вони могли вакцинувати кілька маломобільних осіб. Тому вам, можливо, доведеться зачекати на її приїзд кілька тижнів, коли збереться достатня кількість охочих вакцинуватися вдома у вашому районі чи населеному пункті.

Якщо минуло більше кількох тижнів очікування, рекомендуємо зателефонувати вашому сімейному лікарю або на гарячу лінію МОЗ з питань COVID-19 за телефоном 0 800 60 20 19 та залишити скаргу.

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