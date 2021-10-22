Що загрожує українцям за підроблені COVID-сертифікати? Розповідаємо

Перевіряють COVID-сертифікати поліцейські / Колаж "Сьогодні"

З початку року порушено 800 кримінальних проваджень за фактом підробки COVID-сертифікатів. За підробку даного документав Україні можна потрапити до в'язниці на три-п'ять років. У той же час кримінальна відповідальність загрожує і тим, хто користується фальшивим документом.

Про це пише РБК-Україна.

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Покарання за злочин

За підробку самого сертифіката і печаток на ньому можна отримати до 3 років обмеження волі, а за повторне правопорушення або груповий злочин є ризик сісти в тюрму на 5 років.

За використання підробок в Україні передбачено покарання від 850 гривень штрафу до 2 років за гратами.

Внесення неправдивої інформації в електронну систему МОЗ медикам буде коштувати від 17 тисяч гривень штрафу до двох років виправних робіт. Якщо ж в систему втрутився хтось, хто за законом не має до неї доступу, йому загрожує до 5 років обмеження волі або до 3 років у в'язниці .

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Куди звертатися через підробки COVID-сертифікатів

"В Україні фіксується найбільша смертність від COVID-19. Тому звертаюся до всіх! Повідомляйте про факти підробки сертифікатів на гарячу лінію кіберполіції 0800505170 або за номером 102. Бережіть своє життя, а не розмінюйте її на підробки", – заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський .

Що повинно бути в сертифікаті про вакцинацію

У паперових свідоцтвах про вакцинацію обов'язково повинні бути реквізити – інформація про вид щеплення, кількість доз щеплення, підпис лікаря та печатка офіційного установи охорони здоров'я.

"Всі дані про вакцинацію громадян вже є в реєстрі, який також підключений до міжнародних баз. Інформація буде перевірятися дуже ретельно. Працівники, які будуть перевіряти свідоцтва про вакцинації, повинні переконатися в достовірності свідоцтва, адже відомі випадки їх підробки", – розповів Олексій Білошицький.

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Як перевіряють справжність COVID-сертифікату

Силовики розповіли, на що звертатимуть увагу в паперовому і цифровому документі, перевіряючи його справжність.

Друк лікаря / медустанови, де видано документ. Вона повинна бути чіткою і не "розмитою".

Підпис лікаря, який видав документ. При бажанні правоохоронці можуть відразу ж відшукати контакти медика і по телефону з'ясувати, видавав він цей документ.

Якість друку документа. Якщо букви "розмиті", то правоохоронці засумніваються в його справжності.

Назва установи, в якому видано документ. Якщо таким виявиться не медустанову, то сертифікат вважатимуть підозрілим. Були випадки, коли сертифікати видавали візові центри. Документи виявилися підробленими.

QR-код в цифровому COVID-сертифікаті в додатку "Дія". Він легко сканується пристроєм, який вже є у правоохоронців.

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