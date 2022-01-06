Що змінилося за три роки незалежності ПЦУ: підбиваємо підсумки

Процедура надання автокефалії ПЦУ завершилась 6 січня 2019 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 6 січня, третя річниця вручення Томосу про автокефалію (незалежність) Православній церкві України. Томос є патріаршою грамотою, яка офіційно затверджує канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Як підписали документ

9 квітня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до архієпископа Константинополя, Вселенського патріарха Варфоломія з проханням видати Томос про автокефалію ПЦУ.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати Томос про автокефалію ПЦУ.

15 грудня 2018 року в Києві у Софійському соборі відбувся Об'єднавчий собор. На ньому духовенство УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та представники УПЦ Московського патріархату створили єдину помісну Православну церкву України, ухвалили її статут і обрали предстоятеля − митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

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В ПЦУ нагадали, що 4 січня 2019 року до Константинополя (Стамбул, Туреччина) було привезено підготовлений до підписання Томос про надання автокефалії Православній церкві України, виконаний на пергаменті у стародавньому стилі ієромонахом Лукою, відомим на весь світ іконописцем і каліграфом. Томос – церковний канонічний документ, указ, декрет.

5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав цей історичний документ.

"Побожний український народ чекав цього благословенного дня цілих сім століть", – заявив патріарх Варфоломій після підписання.

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6 січня 2019 року Вселенський патріарх офіційно вручив предстоятелю Православної церкви України, митрополиту Епіфанію Томос про автокефалію української церкви, а також того дня вперше відбулося євхаристійне співслужіння двох предстоятелів та ієрархів і духовенства обох Церков.

У надвечір'я Різдва Томос привезли до Києва, і він був представлений на Різдвяній літургії в Софійському соборі.

8 січня документ повернули в Стамбул для його підписання членами Синоду Вселенського патріархату.

9 січня 2019 року на Томосі поставили свої підписи всі 12 членів Синоду Вселенського патріархату, чим було формально завершено процес оформлення документа про здобуття автокефалії помісною Українською православною церквою.

Скільки парафій перейшло до ПЦУ

Предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що після Об'єднавчого собору Православної церкви України в грудні 2018 року до ПЦУ перейшло близько 700 парафій УПЦ Московського патріархату.

Він додав, що протягом останнього року переходів було значно менше, а процес сповільнився з другої половини 2019 року. За його словами, процес сповільнився з приходом нової влади.

Епіфаній сказав, що ПЦУ не потребує якогось відкритого сприяння з боку української влади, але має бути підтримка цього процесу в межах, визначених законом.

Що дав Томос Україні

Релігієзнавець Ігор Козловський розповів сайту "Сьогодні", що свого часу фундаментом створення державності Київської Русі була православна церква.

"Завершився багатовіковий етап розвитку самої церкви. Вона нарешті отримала статус автокефальної церкви. Це важливий момент в історії і країни, і церкви. У своїй останній проповіді Вселенський патріарх підкреслював, що нарешті виправдалися надії народу", – розповів учений.

За оцінками Козловського, люди здобули свою незалежну автокефальну церкву.

"Яка, своєю чергою, є частиною світового православ'я. Це важливий момент, що відкриває нові перспективи: відкривається етап становлення церкви, орієнтація на європейський рівень православ'я, це двері до Європи. Як сказав Вселенський патріарх, все, в Україні розколу немає. Він мав на увазі не те, що є різні гілки православ'я, а те, що немає неканонічних церков", – додав Козловський.

Чому ця подія важлива для українців

Україна вже давно прагнула до незалежності православної церкви від Москви і, нарешті, досягла цієї мети. Утвердження ПЦУ має виняткове духовне і національне значення. Це символ свободи і соборності України назавжди.

Автокефальну церкву потрібно розглядати як складник вітчизняної публічної дипломатії. І одним з її завдань є протидія антиукраїнській пропаганді, яку поширює Росія на міжнародній арені.

Створення ПЦУ слугує посиленню нацбезпеки у її людському вимірі. А також дозволяє православній церкві стати повноцінним суб’єктом міжнародного релігійного життя.

Народний депутат, п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що Томос об'єднав українські церкви.

"У нас різні молитви, які здійснюють у православних храмах, мечетях, синагогах, але сьогодні у нас тут одна молитва, і я сподіваюся, що Господь її почує, – молитва за мир, молитва за згоду, молитва за майбутнє України", – сказав Порошенко.

Які відносини ПЦУ з українською владою

Предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній сказав, що у Православної церкви України рівні відносини з українською владою.

"Влада заявляє, що вона ставиться "рівновіддалено" до церков. А ми говоримо, що вона повинна ставитися рівнонаближено до всіх церков і всіх релігійних організацій", – сказав він.

У ПЦУ хороші відносини з владою.

"Є окремі фігури, окремі чиновники, які відкрито підтримують МП. Однак у цілому, з президентом, урядом, Верховною Радою у нас хороші, конструктивні відносини, ми співпрацюємо", – додав Епіфаній.

Він заявив, що ПЦУ не хоче бути додатком держави, але підтримує українську державність:

"Ми не прагнемо бути державною церквою. Ми бачимо, яка зараз модель в Росії. Ми не хочемо бути "департаментом у справах релігій", як РПЦ в Російській державі. Ми не хочемо бути державною церквою, але ми є державницькою церквою, тобто такою, яка підтримує державність, незалежність, суверенітет України, тому що без сильної української держави не буде і сильної української церкви".

Чому Грузинська церква не визнає автокефалію ПЦУ

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній переконаний, що Грузинська церква не визнає ПЦУ через шантаж з боку Росії.

"Там є вплив, як ми розуміємо і знаємо, Російської Федерації, є шантаж Грузинської церкви – якщо вони визнають українську автокефалію, то вони остаточно заберуть від них Абхазію, тобто частину окупованої території зараз. І тому йде таке вагання", - сказав глава ПЦУ.

Він зазначив, що "з грузинами українці мають дружні, хороші стосунки" і висловив впевненість, що до процесу визнання української автокефалії згодом приєднається не лише Грузинська, а й інші церкви.

10 фактів про Томос

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