Що зміниться для школярів з 1 вересня: анонс від МОН

Андрій Вітренко анонсував зміни у шкільній програмі України / Фото: Колаж: Сьогодні

Новий навчальний рік в Україні розпочнеться з 1 вересня в офлайн-режимі. Це означає, що всім учням буде необхідно відвідувати навчальні заклади.

Про це повідомив заступник міністра освіти Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону.

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Які зміни

За його словами, 1 вересня освітній процес буде відновлено в режимі офлайн. Це означає, що діти, студенти мають піти до школи, університетів, коледжів, закладів професійно-технічної освіти.

"Тобто я закликаю наших дітей готуватися до офлайн-процесу в українській освіті", – заявив Вітренко.

Крім цього, заступник міністра освіти анонсував зміни у шкільній програмі через війну. Зокрема, у школах викладачі розповідатимуть учням, як правильно поводитися з вибухонебезпечними предметами, а також під час викладання предмета "Захист вітчизни" МОН посилить національно-патріотичне виховання.

"Зміни стосуватимуться посилення практичної спрямованості цього предмета. Діти мають знати, вміти. Там буде посилене національно-патріотичне виховання. Буде окремий блок щодо протимінної діяльності", – сказав Вітренко.

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Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов зазначив, що цього року випускники складатимуть замість ЗНО національний мультипредметний тест онлайн, проте фізична присутність у центрі тестування все одно потрібна.

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