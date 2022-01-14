Що таке метеозалежність і як із нею боротися? Лікар відповіла

Організм метеозалежних людей просто не встигає адаптуватися до змін / Колаж "Сьогодні"

В Україні прогнозують різке потепління , а через це дискомфорт можуть відчувати метеозалежні українці. У цей період важливо не навантажувати себе емоційно, фізично та психічно, щоб цього уникнути.

Сайт "Сегодня" дізнався, що таке метеозалежність і як це впливає на організм людини.

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Що це таке?

Метеозалежність – це підвищена чутливість вегетативної нервової системи до електромагнітних коливань, зумовлених різким температурним перепадом (до 10 градусів) та іншими погодними явищами.

Про це розповіла доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклічної допомоги Нацуніверситету охорони здоров'я імені Шупика, голова Асоціації сімейних лікарів Києва Людмила Матвієць.

"Найменші подразники за таких погодних умов викликають дисфункціональні вегетативні порушення. Через різкий перепад температури повітря може змінюватися артеріальний тиск, з'являтися головний біль, зумовлений спазмами судин. У метеозалежних людей знижені адаптаційні можливості структур вегетативної нервової системи, що пояснює її дисфункцію", – додає Людмила Матвієць.

Організм не встигає адаптуватися

За словами медика, організм метеозалежних людей просто не встигає адаптуватися до змін.

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"Метеозалежним людям слід уникати ризикованої поведінки стосовно свого організму. Важливо в цей період не навантажувати себе емоційно, фізично та психічно. По можливості необхідно зберігати емоційну врівноваженість, уникати конфліктів. Також тим, хто приймає ліки – важливо контролювати артеріальний тиск щодня вранці та ввечері, доки погода нестабільна чи є скарги на самопочуття", – каже Людмила Матвієць.

Допоможе лікар

Також у цей період, за порадою лікаря, корисно додати препарати групи ноотропів. Вони забезпечують нормальний тонус судин та покращують самопочуття.

"Якщо тиск підвищений, то потрібно порадитися зі своїм сімейним лікарем і, можливо, збільшити дозу ліків", – резюмувала фахівець.

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