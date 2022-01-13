Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🎄 Зустрічаємо старий Новий рік ⚽ Мілан - Дженоа: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Новини України

В Україну повертається тепло! Синоптики порадували прогнозом погоди.

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 січня, 16:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Також у країні прогнозують мокрий сніг, дощ та північно-західний вітер із штормовими поривами
Температура повітря в країні підніметься максимум до 4 градусів тепла / Колаж "Сьогодні"
Температура повітря в країні підніметься максимум до 4 градусів тепла / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 14 січня, у більшості областей України буде потепління та мокрий сніг. Також українців попереджають про сильний вітер.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Де буде вітер та сніг

Варто очікувати сильний західний та північно-західний вітер із штормовими поривами до 15-22, а подекуди й до 25-27 метрів за секунду. На високогір'ї Карпат може бути більше.

Також у країні буде мокрий сніг, який перейде в дощ.

Яку чекати температуру

Завтра в Україні стане тепліше. Вдень стовпчики термометрів будуть коливатися від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла.

Реклама

Найближчої ночі ще будуть сильні морози у східній частині. Там синоптики обіцяють від -8 до -14 градусів. У центральних областях уночі температура повітря опуститься до -8 градусів.

Погода в Україні на 14 січня. Фото: Наталки Діденко
Погода в Україні на 14 січня. Фото: Наталки Діденко

Якою буде зима в Україні

Січень очікується контрастним за температурою.Початок місяця похмурий, теплий і малосніжний, а друга половина буде морозною і зі снігопадами.

Реклама

Лютий варто очікувати холодний, сніговий та з сильними морозами у другій половині. У середині місяця будуть снігові бурани, а наприкінці – тріскучі морози, сніг.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров У диму п'ять поверхів! У Харкові горить університет Каразіна Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак За кермом був Копперфільд? У Києві маршрутка загадково "перелетіла" через паркан (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна У справі Миколи Харківського новий поворот – "знайома" суддя заявила про самовідвід Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
13 січня. Лев Мацієвич. 145 років тому, 13 січня 1877 року, народився перший український авіатор, а також корабельний інженер, підводник, конструктор, політичний діяч і патріот Лев Мацієвич…
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

37 743

захворіло за тиждень в Україні

+32%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.71

Російський рубль (₽)

0.3718

Євро (€)

31.48

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти