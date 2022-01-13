В Україну повертається тепло! Синоптики порадували прогнозом погоди.

Завтра, 14 січня, у більшості областей України буде потепління та мокрий сніг. Також українців попереджають про сильний вітер.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Де буде вітер та сніг
Варто очікувати сильний західний та північно-західний вітер із штормовими поривами до 15-22, а подекуди й до 25-27 метрів за секунду. На високогір'ї Карпат може бути більше.
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Також у країні буде мокрий сніг, який перейде в дощ.
Яку чекати температуру
Завтра в Україні стане тепліше. Вдень стовпчики термометрів будуть коливатися від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла.
Найближчої ночі ще будуть сильні морози у східній частині. Там синоптики обіцяють від -8 до -14 градусів. У центральних областях уночі температура повітря опуститься до -8 градусів.
Якою буде зима в Україні
Січень очікується контрастним за температурою.Початок місяця похмурий, теплий і малосніжний, а друга половина буде морозною і зі снігопадами.
Лютий варто очікувати холодний, сніговий та з сильними морозами у другій половині. У середині місяця будуть снігові бурани, а наприкінці – тріскучі морози, сніг.
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