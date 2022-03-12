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Щоб не дезертував: російські військові прикували ланцюгом свого гранатометника (відео)

Ксения Тесленко
12 березня, 20:37
Окупант став на смерть

Російський гранатометник прикутий ланцюгом. Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти прикували ланцюгом російського гранатометника, щоби не дезертував.

Про це повідомив політтехнолог Тарас Березовець у своєму Telegram.

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Деталі

"Сталінські методи. Окупанти прикували ланцюгом російського гранатометника, щоб не дезертував. Він замерз на смерть. Нехай побачать матері російських солдатів. Нелюди", – розповів Березовець.

Втрати окупантів від початку війни

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.03 орієнтовно склали:

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  • особового складу – понад 12 тис. осіб;
  • танків – 362 од.;
  • ББМ – 1205 од.;
  • артилерійських систем -135 од.;
  • РСЗВ – 62 од.;
  • засоби ППО – 33 од.;
  • літаків – 58 од.;
  • вертольотів – 83 од.;
  • автомобільної техніки – 585 од.;
  • кораблі/катери – 3 од.;
  • цистерн з ППМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

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