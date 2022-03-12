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СЬОГОДНІ Новини України

Танки розбігаються як таргани. ЗСУ накрила вогнем бронетехніку окупантів (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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12 березня, 12:10
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Було попадання в танк та дві бойові машини піхоти
Російські танки потрапили під обстріл
Російські танки потрапили під обстріл / Фото: Колаж: Сьогодні

Артилерія 128-ї окремої гірничо-піхотної Закарпатської бригади накрила вогнем бронетехніку військових РФ.

Відео публікують Сухопутні війська ЗС України у Facebook.

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"Є прямі влучення в танк і дві БМП. Якийсь час підбита й огорнута димом техніка ще рухається, потім зупиняється, екіпаж рятується втечею. Інші броньовані машини й танки розбігаються від вогню нашої артилерії, як таргани", – йдеться у повідомленні.

Докладніше – на відео, зняте бойовим дроном.

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До Тростянця зайшли сотні одиниць техніки окупантів

Сотні одиниць російської військової техніки прибутку у місто Тростянець Суми.

Танки стоять посеред міста, хаотично стріляють житловим сектором. Потрапили на територію колишнього заводу. На місці загинули троє людей, включаючи підлітка 14 років.

Обстріли чують і мешканці сусіднього села Боромлі. Число жертв уточнюється. Окрім цього, військові РФ хаотично стріляють у приватні будинки та не звертають уваги на людей.

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