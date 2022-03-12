Танки разбегаются как тараканы. ВСУ накрыла огнем бронетехнику оккупантов (видео)

Было попадание в танк и две боевые машины пехоты

Российские танки попали под обстрел / Фото: Коллаж: Сегодня

Артиллерия 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады накрыла огнем бронетехнику военных РФ.

Видео публикуют Сухопутные войска ВС Украины в Facebook.

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"Есть прямые попадания в танк и две БМП. Какое-то время подбитая и окутанная дымом техника еще двигается, потом останавливается, экипаж спасается бегством. Другие бронированные машины и танки разбегаются от огня нашей артиллерии как тараканы", – говорится в сообщении.

Подробнее – на видео, снятое боевым дроном.

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В Тростянец зашли сотни единиц техники оккупантов

Сотни единиц российской военной техники прибыли в город Тростянец Сумской области.

Танки стоят посреди города, хаотично стреляют по жилому сектору. Попали на территорию бывшего завода. На месте погибли три человека, включая подростка 14 лет.

Обстрелы слышат и жители соседнего села Боромли. Число жертв уточняется. Кроме этого, военные РФ хаотично стреляют в частные дома и не обращают внимания на людей.

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