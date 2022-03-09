Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

У Тростянець зайшло сотні одиниць техніки окупантів (фото)

Олеся Боровик Олеся Боровик власна кореспондентка Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 березня, 19:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російські військові хаотично стріляють у приватні будинки на Сумщині та не звертають уваги на людей
Окупанти стріляють по будинках у Тростянці
Окупанти стріляють по будинках у Тростянці / Фото: Колаж: Сьогодні

Сотні одиниць російської військової техніки прибуло у місто Тростянець, що в Сумській області.

Про це повідомив кореспондент Сьогодні.

Реклама

Танки стоять посеред міста, хаотично стріляють по житловому сектору. Вдарили по території колишнього заводу. На місці загинуло троє, включаючи підлітка 14 років.

Обстріл чують і мешканці сусіднього села Боромля. Кількість жертв уточнюється. Крім цього, військові РФ хаотично стріляють у приватні будинки та не звертають уваги на людей.

Реклама

Військова техніка у Тростянці. Фото: міський голова Юрій Бова

Околиці міста. Фото: міський голова Юрій Бова

Реклама

Ситуація у Тростянці зараз. Фото: міський голова Юрій Бова

Наслідки нападу на приватний сектор. Фото: міський голова Юрій Бова

Окупанти руйнують будинки. Фото: міський голова Юрій Бова

Приватний сектор. Фото: міський голова Юрій Бова

Знищено будинки мирних. Фото: міський голова Юрій Бова

Війна в Україні 9 березня

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день 14-й. Авіаудари по Сумській області, перемога під Харковом, список стерв'ятників Путіна – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Голова Гостомельської громади Прилипко Юрій Ілліч до останнього залишався зі своїми земляками. Він загинув, роздаючи під кулями та снарядами хліб та ліки. Помер за громаду, помер за Гостомель, помер як герой... Вічна пам'ять!

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Прикордонник Роман Грибов – той самий захисник острова Зміїний, який вимовив фразу, що стала девізом для мільйонів українців і всесвітньо відомим мемом: "Рускій воєнний корабль, іді на х...й!". Роман - із Золотоноші Черкаської області. Нині він у полоні.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти