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Чтоб не дезертировал: российские военные приковали цепью собственного гранатометчика (видео)

Ксения Тесленко
12 марта, 20:37
Оккупант замерз насмерть

Российский гранатомётчик прикован цепью. Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты приковали цепью российского гранатометчика, чтобы не дезертировал.

Об этом сообщил политтехнолог Тарас Березовец в своем Telegram.

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Подробности

"Сталинские методы. Оккупанты приковали цепью российского гранатомётчика, чтобы не дезертировал. Он замёрз насмерть. Пусть увидят матери российских солдат. Нелюди", – рассказал Березовец.

Потери оккупантов с начала войны

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:

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  • личного состава – более 12 тыс. человек;
  • танков ‒ 362 ед.;
  • ББМ ‒ 1205 ед.;
  • артиллерийских систем –135 ед.;
  • РСЗО ‒ 62 ед.;
  • средства ПВО ‒ 33 ед.;
  • самолетов – 58 ед.;
  • вертолетов – 83 ед.;
  • автомобильной техники ‒ 585 ед.;
  • корабли/катера ‒ 3 ед.;
  • цистерн с ППМ ‒ 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

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